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Hindi Newsबिजनेसपहली बार जम्मू से सीधे श्रीनगर तक दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, वैष्णो देवी जाना आसान...टाइमिंग, रूट, स्टॉपेज, किराया सब जानिए

पहली बार जम्मू से सीधे श्रीनगर तक दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, वैष्णो देवी जाना आसान...टाइमिंग, रूट, स्टॉपेज, किराया सब जानिए

Jammu-Srinagar Vande Bharat Express:  20-कोच वाली वंदे भारत ट्रेन जम्मू तवी से श्रीनगर तक चलेगी. 2 मई से आप इस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग कर सफर कर सकेंगे. इस ट्रेन  के विस्तार से घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 30, 2026, 06:24 PM IST
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पहली बार जम्मू से सीधे श्रीनगर तक दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, वैष्णो देवी जाना आसान...टाइमिंग, रूट, स्टॉपेज, किराया सब जानिए

Srinagar Jammu Vande Bharat: गर्मी में कश्मीर का सफर और अब और आसान हो जाएगा. जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का विस्तार अब जम्मू तवी तक होगा.  पहले यह ट्रेन सिर्फ श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती थी. अब जम्मू और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी. जून 2025 में कटरा-श्रीनगर के बीच पहली बार सीधी रेल सेवा की शुरुआत हुई थी, जिसे अब बढ़ाकर जम्मू तवी तक दिया गया है.  

हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे भारत ट्रेन  

20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन जम्मू तवी से श्रीनगर तक चलेगी. 2 मई से आप इस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग कर सफर कर सकेंगे. इस ट्रेन के विस्तार से घाटी में पर्यटन और कारोबार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस 267 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे, 50 मिनट में पूरा करेगी. इस दूरी को सड़क मार्ग से पूरा करने में पहले 9 घंटे का वक्त लग जाता था. देशभर से आने वाले श्रद्धालु वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के बाद सीधे ट्रेन से कश्मीर जा सकेंगे.

माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वालों को फायदा  

इस ट्रेन का फायदा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वालों को होगा. अब श्रद्धालुओं को कटरा स्टेशन पर ट्रेन बदलने का झंझट नहीं होगा. इस ट्रेन से वो सीधे जम्मू तवी से कटरा और श्रीनगर पहुंच सकेंगे.  बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों को आसानी होगी. 

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क्या है ट्रेन का शिड्यूल, कितना है किराया?  

- ट्रेन नंबर 26401 जम्मू तवी से सुबह 6:20 चलकर 11:10 बजे श्रीनगर पहुंचेगी 
- ट्रेन नंबर 26402 श्रीनगर से दोपहर 2:00 बजे चलकर शाम 6:50 बजे जम्मू तवी पहुंचेगी.  
- दूसरी वंदे भारत ट्रेन संख्या 26404 श्रीनगर से सुबह 8:00 बजे चलकर 12:40 बजे जम्मू तबी पहुंचेगी. 
- वापसी में ट्रेन 26403 जम्मू तवी से दोपहर 1:20 बजे चलकर शाम 6:00 बजे श्रीनगर पहुंचेगी.    

किराए की बात करें तो  चेयर कार का किराया 715 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में किराया 1515 रुपये है. हालांकि किराए में डायनेमिक फेयर सिस्टम लागू होगा. यानी आप जितनी देरी से टिकटों की बुकिंग करेंगे, किराया उतना बढ़ता चला जाएगा . फ्लाइट की तरह ट्रेन टिकट पर भी डायनेमिक फेयर सिस्टम लागू है.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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