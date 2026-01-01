इन दो शहरों के बीच दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, रेल मंत्री ने बताया कितना होगा किराया, क्या होगा रूट ?

Vande Bharat Sleeper Train: देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता से गुवाहाटी के बीच दौड़ने वाली है. जनवरी 2026 से ये ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन के किराए से लेकर रूट, रफ्तार, स्टॉपेज सबकी जानकारी साझा की है.

कहां से कहां तक जाएगी वंदे भारत स्लीपर की पहली ट्रेन

वंदे भारत की फुल एसी स्लीपर ट्रेन का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा है. अब तक वंदे भारत चेयर कार ट्रेनें छोटी दूरी पर चलती है. अब पहली बार लंबी दूरी पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ने वाली है. कोलकाता से गुवाहाटी के बीच दौड़ने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी साझा की. रेल मंत्री ने बताया कि ट्रेन का ट्रायल रन हो चुका है. 16 कोच वाली स्लीपर वंदे भारत गुवाहाटी से से कोलकाता के बीच दौड़ेगी.

10 शहरों को जोडेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलने वाली ये वंदे भारत ट्रेन 10 शहरों को जोड़ती हुई चलेगी. गुवाहाटी कामाख्या स्टेशन से चलकर कोलकाता हावड़ा तक जाने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी. इस स्लीपर ट्रेन में 11 कोच थर्ड एसी 4 कोच सेकेंड एसी और 1 कोच फर्स्ट एसी का कोच होगा. 823 पैसेंजर्स की कैपिसिटी वाली इस ट्रेन में तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं.

कितना होगा किराया

ट्रेन में सुपर को आसान बनाने के लिए सुपीरियर सस्पेंशन का इस्तेमाल होगा , सुरक्षा के लिए आवश्यक कवच इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम लगे है. ड्राइवर के पास एडवांस कंट्रोल सेफ्टी सिस्टम है. एयरोडायनेमिक एक्सटीरियर लुक होगा. किराए की बात करें तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का गुवाहाटी से कोलकाता तक का 1st Ac का किराया 3600 रुपये , सेकेंड एसी का 3000 और थर्ड एसी का किराया 2300 रुपये होगा.