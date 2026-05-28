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Hindi Newsबिजनेससिर्फ देश नहीं अब विदेशों में भी दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका....इन देशों से भर-भरकर आ रही डिमांड

सिर्फ देश नहीं अब विदेशों में भी दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका....इन देशों से भर-भरकर आ रही डिमांड

Indian Railway:  भारत की सबसे पॉपुलर ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की डिमांड सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है. विदेशों से इस ट्रेन के लिए ताबड़तोड़ डिमांड आ रही है. नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत इन देशों से वंदे भारत की मांग आ रही है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 28, 2026, 09:27 PM IST
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सिर्फ देश नहीं अब विदेशों में भी दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका....इन देशों से भर-भरकर आ रही डिमांड

Vande Bharat express: एक वक्त था, जब भारत अपनी रेल तकनीक के लिए विदेशों पर निर्भर था. जापान, स्विजरलैंड , ब्रिटेन जैसे देशों से ट्रेनों की आधुनिक तकनीक आयात की जाती थी, लेकिन समय बदल गया है. अब भारत मेक इन इंडिया ट्रेनों के निर्यात की तैयारी कर रहा है. भारत की सेमी हाई स्पीड और सबसे पॉपुलर ट्रेन वंदे भारत की डिमांड ऐसी है कि विदेशों में इसके एक्सपोर्ट की तैयारी की जा रही है. रेलवे नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देशों को वंदे भारत ट्रेन एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है.  

वंदे भारत की बढ़ी डिमांड, अब विदेशों में दौड़ेगी मेड इन इंडिया ट्रेन  

भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट की तैयारी कर रहा है. कई देशों ने इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए दिलचस्पी दिखाई है.  130 से 150 करोड़ रुपये से खर्च से बनने वाली इस ट्रेन के लिए बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है.  कई देशों ने भारतीय रेल की इस तेज रफ्तार ट्रेन को समझने के लिए भारत का दौरा किया है. जो देश बुलेट ट्रेन पर भारी भरकम खर्च किए बिना कम लागत से बनने वाली सेमी-हाई-स्पीड रेल मॉडल को अपनाना चाहते हैं, वो वंदे भारत को भारत से आयात करने पर विचार कर रहे हैं.  

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तैयार हो रही स्टैंडर्ड गेज वाली वंदे भारत ट्रेन  

भारतीय रेलवे अपनी इंजीनियरिंग कंसलटेंसी कंपनी RITES Ltd के साथ मिलकर वंदे भारत एक्सप्रेस का नया स्टैंडर्ड-गेज वर्जन तैयार कर रही है. फिलहाल भारत में ब्रॉड गेज वाली वंदे भारत चलती है. ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए स्टैंडर्ड गेज वाले डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं.  RITES के सीएमडी राहुल मिथल का कहना है कि प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग तैयार है. मंजूरी मिलने और विदेशों से आर्डर मिलने के बाद प्रोडक्शन शुरू होगा.  

विदेशी मार्केट में उतरने से भारत को कितना फायदा होगा ?  

मेक इन इंडिया के तहत बनी 16 कोच वाली वंदे भारत के ग्लोबल मार्केट में भारतीय रेलवे की साख बढ़ने वाली है.  रेलवे का लक्ष्य साल 2030 तक 800 और साल 2047 तक 4500 वंदे भारत चलाने का है. जल्द ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने वाली है. कंपनी के पास 9416 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है.वित्त वर्ष 2027 में इसे बढ़ाकर 10000 करोड़ करने की तैयारी है.  इस मिशन से भारतीय रेलवे रेल ऑपरेटर के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता बनेगा.     

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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