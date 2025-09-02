वंदे भारत का नया अवतार: पहली स्लीपर ट्रेन फर्राटा भरने को तैयार, यात्रियों को मिलेगा 5-स्टार होटल जैसा आराम!
वंदे भारत का नया अवतार: पहली स्लीपर ट्रेन फर्राटा भरने को तैयार, यात्रियों को मिलेगा 5-स्टार होटल जैसा आराम!

तेज रफ्तार, लग्जरी और हाईटेक सुविधाओं से लैस वंदे भारत अब एक नए रूप में सामने आने को तैयार है. इस बार बात हो रही है देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की, जो लंबी दूरी की यात्राओं को आरामदायक बनाने का वादा करती है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:51 PM IST
वंदे भारत का नया अवतार: पहली स्लीपर ट्रेन फर्राटा भरने को तैयार, यात्रियों को मिलेगा 5-स्टार होटल जैसा आराम!

रेलवे दिवाली से पहले यात्रियों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है. तेज रफ्तार, लग्जरी और हाईटेक सुविधाओं से लैस वंदे भारत अब एक नए रूप में सामने आने को तैयार है. इस बार बात हो रही है देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की, जो लंबी दूरी की यात्राओं को आरामदायक बनाने का वादा करती है. अब यात्रियों को सफर में न केवल हाई स्पीड का एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि रात में चैन की नींद भी.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने गुजरात के भावनगर में हुए एक कार्यक्रम में ऐलान किया था कि वंदे भारत स्लीपर बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है. उन्होंने कहा था कि वंदे स्लीपर बहुत जल्द आ रही है सितंबर में.” हालांकि, ट्रेन के लॉन्च की सटीक तारीख अभी तक तय नहीं की गई है. संसद में 25 जुलाई को लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि पहला रेक तैयार हो चुका है और उसका कमीशनिंग का काम जारी है. यह प्रोटोटाइप कई फील्ड ट्रायल्स से गुजर चुका है और अब यात्रियों के लिए ट्रैक पर उतरने को तैयार है.

कौन से रूट पर दौड़ेगी पहली वंदे भारत स्लीपर?
अभी तक रेलवे बोर्ड ने यह तय नहीं किया है कि पहली स्लीपर ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी. संभावना जताई जा रही है कि इसे लंबी दूरी और भीड़भाड़ वाले रूट्स पर प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि ज्यादा यात्रियों को इसका फायदा मिल सके.

यह भी पढ़ें- दिवाली-छठ पर घर जाने की टेंशन दूर करेगा रेलवे, चलाई जाएगी 150 पूजा स्पेशल ट्रेन; जानें कब से और किन रूट्स पर मिलेंगी ट्रेनें?

क्या होगी रफ्तार और खासियतें?
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है. यह न केवल भारत की बल्कि दुनिया की मॉर्डन स्लीपर ट्रेनों में से एक होगी. इसमें यात्रियों को कई वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं मिलेंगी, जैसे-
* हर सीट पर इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट और USB चार्जिंग प्वॉइंट
पब्लिक अनाउंसमेंट और विजुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम
कोच के अंदर डिस्प्ले पैनल और सुरक्षा कैमरे
मॉड्यूलर पैंट्री
दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष बर्थ और टॉयलेट
फर्स्ट AC में हॉट शावर की सुविधा

यात्रियों का सफर होगा खास
एक्सपर्ट का कहना है कि यह ट्रेन फ्लाइट की टक्कर का एक्सपीरियंस देगी. आरामदायक बर्थ, हाईटेक सुविधाएं और तेज रफ्तार इसे चलता-फिरता 5-स्टार होटल बना देंगी. आने वाले हफ्तों में जैसे ही इसकी लॉन्च डेट और रूट की घोषणा होगी, यात्रियों का उत्साह और भी बढ़ जाएगा.

