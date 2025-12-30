'एक बूंद नहीं छलका पानी'...अग्निपरीक्षा में पास हुई वंदे भारत स्लीपर, 180 किमी की रफ्तार से दौड़ी, रेल मंत्री ने शेयर किया वीडियो

इस वीडियो में कोटा-नागदा सेक्शन पर ट्रेन 180 किमी/घंटा की रफ्तार तक पहुंची और वॉटर टेस्ट में पानी का एक बूंद भी नहीं छलका. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सफल परीक्षण और ट्रेन की आधुनिक तकनीक को दर्शाते हुए वीडियो साझा किए.
Vande Bharat Sleeper : वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब जल्द ही ट्रैक पर दौड़ने वाली है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा कर ये जानकारी दी है. इस दौरान 180 की रफ्तार पर वंदे भारत स्लीपर का सफल ट्रायल किया गया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा किया. उन्होंने लिखा, वंदे भारत की नई स्लीपर ट्रेन का आज कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने सफल परीक्षण किया. कोटा-नागदा सेक्शन के बीच ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी. ट्रायल के दौरान वॉटर टेस्ट के जरिए ट्रेन की आधुनिक तकनीक और सुरक्षा फीचर्स भी दिखाए गए.
Vande Bharat Sleeper tested today by Commissioner Railway Safety. It ran at 180 kmph between Kota Nagda section. And our own water test demonstrated the technological features of this new generation train. pic.twitter.com/w0tE0Jcp2h
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) December 30, 2025
180 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ी
जल्द ही लॉन्च होगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
लंबी दूरी की रात भर की यात्रा के लिए जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च होने वाली है. ये ट्रेन वंदे भारत चेयर कार ट्रेन का स्लीपर क्लास वेरिएंट है. पूरी तरह से एयर-कंडीशन्ड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के दो प्रोटोटाइप रेक BEML ने बनाए हैं और अभी टेस्टिंग फेज में हैं. इंडियन रेलवे लंबी दूरी की रेल यात्रा में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अगले कुछ सालों में 200 से अधिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की योजना है.