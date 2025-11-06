Vande Bharat Sleeper Update: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पहले रेलवे की तरफ से अक्टूबर के महीने में शुरू किया जाना था. लेकिन रेलवे बोर्ड की तरफ से इसमें खामियां नोटिस किये जाने के बाद इसको अभी रुककर शुरू किया जाएगा.
Vande Bharat Sleeper Train: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने सवाई-माधोपुर-कोटा-नागदा सेक्शन पर ट्रायल रन में 180 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल की. वेस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीजन की तरफ से हाई-स्पीड ट्रायल कराया गया. बीईएमएल (BEML) की तरफ से आईसीएफ तकनीक से विकसित यह ट्रेन लंबी दूरी के लिए डिजाइन की गई है. ट्रेन में सीटों की जगह स्लीपर बर्थ हैं. स्लीपर ट्रेन का ट्रायल RDSO की टेस्ट डायरेक्टोरेट टीम ने किया. वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से कहा गया कि यह सफल टेस्ट ‘मिशन गति शक्ति’ के तहत रेल नेटवर्क की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ाने का मील का पत्थर है. भारतीय रेलवे की तरफ से रेडिट पर ट्रायल रन का वीडियो शेयर किया गया.
रफ्तार बढ़ने से कम होगा ट्रैवल टाइम
सोशल मीडिया पर पोस्ट किये गए वीडियो पर यूजर्स की तरफ से कमेंट किये जा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'काश वंदे भारत रेगुलर सर्विस में भी इतनी ही रफ्तार से चलें.' एक ने कहा, 'अगर 130 kmph की बजाय इतनी स्पीड हो तो ज्यादातर रूट्स पर ट्रैवल टाइम काफी कम हो जाएगा. ट्रैक अपग्रेड करना बुलेट ट्रेन बनाने से कहीं आसान है.' इस पर एक यूजर ने पूछा 'क्या वे पैनल वॉटरप्रूफ हैं? स्थिरता दिखाने का यह तरीका समझदारी भरा नहीं.' एक यूजर ने तंज कस्ते हुए कहा 'पहले इंप्लीमेंट करिये, ट्रायल से क्या होगा.' यूजर्स की मांग है कि ट्रायल की बजाय रेगुलर ऑपरेशन में हाई स्पीड लागू हो.
डिजाइन और सेफ्टी इश्यू के कारण हुई देरी
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की लॉन्चिंग अक्टूबर महीने में होनी थी. लेकिन डिजाइन और सेफ्टी इश्यूज के कारण इसमें देरी हुई. रेलवे बोर्ड ने कहा, 'बर्थिंग एरिया में शार्प एजेस, विंडो कर्टेन हैंडल, बर्थ कनेक्टर्स के बीच कबूतर जेब जैसी जगहों पर फर्निशिंग और वर्कमैनशिप की समस्याएं हैं, जो सफाई में दिक्कत देंगी.' ट्रेन में कुल 16 कोच हैं, जिसमें से 11 एसी थ्री-टियर (611 बर्थ), 4 एसी टू-टियर (188 बर्थ) और एक एसी फर्स्ट क्लास (24 बर्थ) है. कुल मिलाकर इसमें 823 स्लीपर बर्थ हैं.
आरामदायक बनेगा लंबी रात का सफर
फर्स्ट एसी कोच में हॉट वॉटर शावर, मॉडर्न इंटीरियर्स और लग्जरी फीचर्स हैं, जो लंबी रात के सफर को आरामदायक बनाएंगे. हर यात्री के लिए इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट, USB चार्जिंग पोर्ट, डिस्प्ले पैनल, CCTV कैमरे, मॉड्यूलर पैंट्री, दिव्यांगों के लिए स्पेशल बर्थ-टॉयलेट, ऑटोमेटिक एक्सटीरियर डोर्स और सेंसर-बेस्ड इंटर-कम्युनिकेशन डोर्स हैं. रेलवे मिनिस्ट्री के अनुसार, ट्रेनों में कवच 4.0, फायर सेफ्टी फीचर्स और लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर व निकटतम स्टेशन मास्टर के बीच विश्वसनीय कम्युनिकेशन सिस्टम जरूरी है. सभी ब्रेक सिस्टम मेंटेन रहेंगे. ये फीचर्स हाई-स्पीड लंबी दूरी की यात्रा को सुरक्षित बनाएंगे.