/रात के लंबे सफर के लिए रेलवे का बड़ा प्लान, 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें होंगी तैयार, शॉवर से Kavach तक जानें क्या-क्या बदलेगा?

वंदे भारत स्लीपर के फर्स्ट AC कोच में यात्रियों को शॉवर और गर्म पानी जैसी सर्विस भी मिलेंगी. इसके अलावा ट्रेन में विमान जैसी बायो-वैक्यूम टॉयलेट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग डिजाइन किए गए वॉशरूम भी होंगे. हर कोच में रीडिंग लाइट, चार्जिंग पॉइंट और रिफ्रेशमेंट टेबल दिए जाएंगे. कोच के बीच पूरी तरह सील्ड गैंगवे और ऑटोमैटिक इंटरकनेक्टिंग दरवाजे होंगे, जिससे अंदर का तापमान और एयर क्वालिटी बनाए रखने में मदद मिलेगी. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में भारत की स्वदेशी कवच एंटी-कोलिजन तकनीक लगाई गई है. यह ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है.