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रात के लंबे सफर के लिए रेलवे का बड़ा प्लान, 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें होंगी तैयार, शॉवर से Kavach तक जानें क्या-क्या बदलेगा?

रेलवे करीब 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है. इनकी रफ्तार 160 किमी प्रति घंटे तक होगी और इनमें राजधनी से बेहतर आराम, कवच सुरक्षा, फर्स्ट AC में शॉवर-हॉट वॉटर और आधुनिक यात्री सर्विस मिलेंगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 02, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:56 PM IST
रात के लंबे सफर के लिए रेलवे का बड़ा प्लान, 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें होंगी तैयार, शॉवर से Kavach तक जानें क्या-क्या बदलेगा?
Image Credit: Social media/X/Indian railways

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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