/रात के लंबे सफर के लिए रेलवे का बड़ा प्लान, 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें होंगी तैयार, शॉवर से Kavach तक जानें क्या-क्या बदलेगा?

Vande Bharat Sleeper Trains : भारतीय रेलवे अब वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद लंबी दूरी के रात के सफर को भी आधुनिक बनाने की तैयारी में है. 2019 में देश की पहली वंदे भारत चेयर कार ट्रेन शुरू होने के करीब सात साल बाद अब इसका स्लीपर वर्जन यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा बनने जा रहा है. रेलवे की योजना करीब 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट तैयार करने की है. इनमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तेज रफ्तार और बेहतर यात्री सुविधा पर जोर दिया गया है.
देश में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस साल गुवाहाटी-हावड़ा रूट पर शुरू की गई थी. वहीं, दूसरी ट्रेन का ट्रायल चल रहा है और इसके जल्द सेवा में शामिल होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बेंगलुरु-मुंबई रूट पर चलाया जा सकता है. हालांकि, रेलवे की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.
वंदे भारत स्लीपर प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती 10 ट्रेनसेट BEML तैयार कर रहा है. इनमें 16 कोच होंगे. इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई 50 और ट्रेनसेट बनाएगी. इन ट्रेनों में 24 कोच होंगे, जिससे इन्हें लंबी दूरी के रात के सफर के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा. 24 कोच वाली ट्रेनों में पैंट्री कार की सर्विस भी होगी. इसके अलावा रेलवे ने 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाने का ठेका दो कंसोर्टियम को दिया है. इनमें Kinet 120 ट्रेनें, जबकि टीटागढ़-BHEL JV 80 ट्रेनसेट तैयार करेगा.
Kinet रेलवे सोल्युशंस एक इंडो-रशियन जॉइंट वेंचर है, इसे RVNL और रूस की Transmashholding (TMH) ने मिलकर बनाया है. महाराष्ट्र के लातूर स्थित मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में 120 स्लीपर ट्रेनसेट बनाए जाएंगे. हर ट्रेनसेट में 16 कोच होंगे. RVNL के मुताबिक, इस ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप तैयार करने का काम चल रहा है. पहले इसे जून 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य था. लेकिन, अब इसकी समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है. Titagarh-BHEL JV ने भी अगले साल अपने पहले प्रोटोटाइप के रोलआउट का संकेत दिया है.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किमी प्रति घंटे है, जबकि इसकी अधिकतम परिचालन गति 160 किमी प्रति घंटे होगी. हालांकि वास्तविक स्पीड संबंधित रेलवे रूट पर उपलब्ध ट्रैक और सुरक्षा मानकों पर निर्भर करेगी. पारंपरिक ट्रेनों के मुकाबले इसमें डिस्ट्रिब्यूटेड पावर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसमें पूरी ट्रेन को एक इंजन खींचने के बजाय अलग-अलग कोचों में मोटर लगाई जाती है. इससे ट्रेन तेजी से गति पकड़ और ब्रेक लगा सकती है. इसका फायदा औसत गति बढ़ाने और यात्रा का समय कम करने में मिल सकता है.
वंदे भारत स्लीपर को रात के लंबे सफर को ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. मौजूदा 16-कोच प्रोटोटाइप में 11 AC 3-टियर, 4 AC 2-टियर और 1 AC फर्स्ट क्लास कोच शामिल हैं. ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए कुशन वाली बर्थ, ऊपर की बर्थ तक पहुंचने के लिए बेहतर डिजाइन, नाइट लाइटिंग, डिस्प्ले पैनल और इंटीग्रेटेड अनाउंसमेंट सिस्टम दिए गए हैं. सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और मॉड्यूलर पैंट्री की सुविधा भी होगी.
वंदे भारत स्लीपर के फर्स्ट AC कोच में यात्रियों को शॉवर और गर्म पानी जैसी सर्विस भी मिलेंगी. इसके अलावा ट्रेन में विमान जैसी बायो-वैक्यूम टॉयलेट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग डिजाइन किए गए वॉशरूम भी होंगे. हर कोच में रीडिंग लाइट, चार्जिंग पॉइंट और रिफ्रेशमेंट टेबल दिए जाएंगे. कोच के बीच पूरी तरह सील्ड गैंगवे और ऑटोमैटिक इंटरकनेक्टिंग दरवाजे होंगे, जिससे अंदर का तापमान और एयर क्वालिटी बनाए रखने में मदद मिलेगी. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में भारत की स्वदेशी कवच एंटी-कोलिजन तकनीक लगाई गई है. यह ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है.