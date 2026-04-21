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Vande Bharat: कटरा से तो चल गई, जम्मू से कब श्रीनगर तक चलेगी वंदे भारत? जानिए लेटेस्ट अपडेट

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के पूरा होने के बाद इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी. इस रेल सेवा के शुरू होने से जम्मू से श्रीनगर के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और सफर ज्यादा आरामदायक बनेगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:27 PM IST
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Vande Bharat: कटरा से तो चल गई, जम्मू से कब श्रीनगर तक चलेगी वंदे भारत? जानिए लेटेस्ट अपडेट

Vande Bharat:  जम्मू से कश्मीर घाटी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू होने जा रही है. ये ट्रेन देश की सबसे आधुनिक सेमी-हाईस्पीड ट्रेनों में शामिल है और इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के पूरा होने के बाद इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी. इस रेल सेवा के शुरू होने से जम्मू से श्रीनगर के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और सफर ज्यादा आरामदायक बनेगा.

कब होगा लॉन्च डेट का ऐलान? 

ये ट्रेन खास तौर पर पहाड़ी और ठंडे मौसम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. इसमें अत्याधुनिक हीटिंग सिस्टम, बेहतर सुरक्षा फीचर्स और आरामदायक सीटिंग व्यवस्था दी जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, रेलवे इस सेवा को 2026 के मध्य या परियोजना के अंतिम चरण के पूरा होते ही शुरू कर सकता है. हालांकि, आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान अभी बाकी है.

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1 मार्च से शुरू होने वाली थी सर्विस  

रेलवे ने यात्रियों की भारी डिमांड को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा- श्रीनगर वंदे भारत ट्रेनों का जम्मू तक विस्तार कर दिया था. उत्तर रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, 1 मार्च से वंदे भारत ट्रेन जम्मू से चलने वाली थी. लेकिन फिर 24 फरवरी 2026 को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा था कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण 1 मार्च से वंदे भारत के विस्तार से जुड़े नोटिफिकेशन कार्यक्रम को रेलवे बोर्ड ने अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है. उन्होंने बताया था कि जैसे ही आगे की जानकारी प्राप्त होगी, उसे साझा किया जाएगा. साथ ही हुई असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया था.

कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बढ़ावा 

इस ट्रेन के शुरू होने से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. साथ ही जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए यात्रा पहले से कहीं आसान हो जाएगी. यात्री इस सर्विस के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि ये ट्रेन गति, आराम और भरोसेमंद सफर के साथ जम्मू-कश्मीर की कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगी.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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