क्या आपके पोर्टफोलियो में है ये रॉकेट शेयर? 5 साल में दे चुका है 214% का रिटर्न

कंपनी ने इस तिमाही में 11 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है.
Vascon Engineers Share : शेयर मार्केट के सपाट रहने के बावजूद सोमवार को वास्कॉन इंजीनियर्स के शेयर फोकस में रहे हैं. वास्कॉन इंजीनियर्स को नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (NMMC) से एक बड़ा कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला. सेशन के दौरान स्टॉक में 6.41 प्रतिशत तक की तेजी आई और यह इंट्रा-डे हाई 48.24 रुपये पर पहुंच गया. एक रेगुलेटरी फाइलिंग में वास्कॉन इंजीनियर्स ने कहा कि NMMC से नवी मुंबई में एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के लिए 260.09 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर मिला है. कंपनी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट 36 महीनों में पूरा किया जाना है.
रेवेन्यू में सालाना आधार पर 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी
FY26 की दूसरी तिमाही में वास्कॉन इंजीनियर्स ने रेवेन्यू में सालाना आधार पर 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 229 करोड़ रुपये की कमाई की है. कंपनी ने इस तिमाही में 11 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है. मैनेजमेंट ने बताया कि मौसम से संबंधित देरी के कारण ऑपरेशंस प्रभावित हुए, जिससे कुछ एग्जीक्यूशन चुनौतियां आईं हैं.
मजबूत ऑर्डर बुक
30 सितंबर, 2025 तक वास्कॉन इंजीनियर्स का ऑर्डर बुक 2,800 करोड़ रुपये था, जो इसके FY25 EPC रेवेन्यू का लगभग 2.8 गुना है. कंपनी ने प्रोजेक्ट्स में शुरुआती चरण में शामिल होने के लिए अदाणी ग्रुप के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए हैं. पांच साल के समझौते के तहत वास्कॉन इंजीनियर्स से मुंबई में लगभग 13 मिलियन वर्ग फुट प्रोजेक्ट एरिया डेवलप करने की उम्मीद है, जिसमें यह पार्टनरशिप कंपनी के सालाना टर्नओवर में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान दे सकती है. इस सहयोग से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में वास्कॉन की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है.
स्टॉक परफॉर्मेंस
वास्कॉन इंजीनियर्स के शेयर सोमवार के सेशन में 3.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 46.88 रुपये पर बंद हुए. इस स्टॉक का 52-हफ्ते का हाई 74.61 रुपये है. दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते स्टॉक में लगभग 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. लेकिन पिछले एक महीने में इसमें लगभग 18 प्रतिशत और पिछले तीन महीनों में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है. हालांकि, पिछले 5 सालों में वास्कॉन इंजीनियर्स ने निवेशकों को 214 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.