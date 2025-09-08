अडानी को पछाड़ बिहार वाले अनिल अग्रवाल ने ₹17000 करोड़ में खरीद ली यमुना एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी, भारी भरकम कर्ज में डूबा है कारोबार
JP Associates :  कर्ज में डूबी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) आखिरकार बिक गई. लंबे वक्त से दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही JP Associates को खरीदार मिल गया है. इस खरीदारी की रेस में गौतम अडानी की कंपनी भी दौड़ रही थी, लेकिन उसे पछाड़कर  वेदांता के अनिल अग्रवाल ने ये रेस जीत ली है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 08, 2025, 07:55 AM IST
Vedanta: कर्ज में डूबी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) आखिरकार बिक गई. लंबे वक्त से दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही JP Associates को खरीदार मिल गया है. इस खरीदारी की रेस में गौतम अडानी की कंपनी भी दौड़ रही थी, लेकिन उसे पछाड़कर  वेदांता के अनिल अग्रवाल ने ये रेस जीत ली है. अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने 17000 करोड़ रुपये में कर्ज में डूबी इस कंपनी को खरीद लिया.  

किसने खरीदा जेपी एसोसिएट्स  

जयप्रकाश एसोसिएट्स कर्ज की वजह से दिवालिया हो गई. उसे खरीदने के लिए लंबे वक्त से प्रक्रिया चल रही थी. गौतम अडानी भी इस रेस में शामिल थे, लेकिन सबसे ऊंची बोली लगाकर वेदांता ने इस कंपनी को खरीद लिया है. वेदांता की सफल बोली के बाद NCLT की मंजूरी का इंतजार है. इस मंजूरी के बाद वेदांता जेपी एसोसिएट को 4000 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी. बाकी की रकम अगले पांच से छह सालों में चुकानी पड़ेगी. दरअसस जेपी एसोसिएठ्स पर बैंकों का भारी कर्ज था. बैंकों ने कर्ज चुकाने में असफल रही कंपनी को दिवालिया प्रकिया में ले जाने का फैसला किया. बता दें कि कंपनी पर 57,185 करोड़ रुपये का कर्ज है. 

जेपी एसोसिएट्स के पास कौन-कौन सी प्रॉपर्टी  

जेपी एसोसिएट्स के पास संपत्तियों की भरमार है. मशहूर यमुना एक्सप्रेसवे भी इसी कंपनी ने बनाया है, हालांकि इस नीलामी में वो शामिल नहीं है. यानी वेदांता समूह के युमान एक्सप्रेसवे पर अधिकार नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने पहले ही उसे दिवाला प्रक्रिया के माध्यम से मुंबई की सुरक्षा समूह के हाथों बेच दिया है.  जेपी के पास  नोएडा का जेपी ग्रीन्स, विशटाउन, जेवर एयरपोर्ट के पास स्पोर्ट्स सिटी, होटल्स और सीमेंट यूनिट्स है.  जेपी एसोसिएट्स की खरीदारी के बाद वेदांता रियल एस्टेट और इंफ्रा के क्षेत्र में और मजबूत होगी. जेपी एसोसिएट्स की जेपी वसंत कॉन्टनेंट्स, जेपी सिद्धार्थ, जेपी ग्रीन्स गोल्फ रिजॉर्ट एंड स्पा,जेपी पैलेस और कन्वेंशन सेंटर, आगरा और जेपी रेजीडेंसी मैनर, मसूरी वाले होटल और रिसॉर्ट अब वेदांता के हो जाएंगे. इसी तरह से  नईगढ़ी I और II सिंचाई परियोजना, अलीमिनेती माधव रेड्डी परियोजना, पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना,  नैटवार मोरी जलविद्युत परियोजना, पुनात्सांगछू-II जल विद्युत परियोजना, अरुण-3 जलविद्युत परियोजना अब वेदांता की हो जाएगी. जेपी एसोसिएट्स रियल एस्टेट का बड़ा नाम है.  उसके पास सीमेंट की कई यूनिट्स हैं.   हिमालय एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे टोलिंग, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसी कंपनियों में उसकी सौ फीसदी हिस्सेदारी है.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

Anil Agrawal

