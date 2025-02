बैंक में थे चंद हजार रुपये, फिर भी मुंबई में कैसे ले लिया फ्लैट? सबको पता होना चाहिए अरबपति बिजनेसमैन का यह 'जुगाड़'

Anil Agarwal: अरबपति बिजनेसमैन और वेदांता ग्रुप के फाउंडर अनिल अग्रवाल ने हाल ही में अपने संघर्ष के दिनों की यादें शेयर किया है. उन्होंने बताया है कि उन्होंने कैसे सिर्फ 75,000 रुपये के बैंक बैलेंस के बावजूद मुंबई में अपना पहला फ्लैट खरीदा था.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि जब वे पहली बार मुंबई आए थे, तब कॉटन एक्सचेंज, कालबादेवी के पास रहते थे. वहीं, उनके पहले बिजनेस पार्टनर का एक छोटा सा ऑफिस था और यहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई.

बैंक में थे सिर्फ 75 हजार

अनिल अग्रवाल ने लिखा, "जिंदगी सादी थी, लेकिन सपने बड़े थे. बहुत मेहनत और जुगाड़ के बाद मैंने अपना खुद का फ्लैट खरीदने की हिम्मत की, लेकिन बैंक में सिर्फ 75,000 रुपये ही थे."

उन्होंने आगे लिखा है कि जब मैंने मुंबई में अपना घर खरीदने की सोची, तो कई लोगों ने सुझाव दिया कि शहर के बाहरी इलाकों में घर खरीदे, क्योंकि वहां सस्ता और ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा. लेकिन हमारा सपना कुछ और था. मैं वहां रहना चाहता था, जहां मुंबई के बड़े लोग रहते थे. मालाबार हिल या पेडर रोड. वहीं मैंने खुद को देखा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा."

सिर्फ 330 स्क्वायर फीट का पहला घर

अनिल अग्रवाल ने नवरंगा अपार्टमेंट में एक छोटा सा 330 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उनके सपनों की पहली सीढ़ी थी. उन्होंने लिखा, "वह घर सिर्फ ईंट-पत्थर से बना नहीं था, वह मेरे विश्वास की नींव था कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं."

When I first came to Bombay, I was living near Cotton Exchange near Kalbadevi. My first business partner had a small office there, and that’s where it all began. Life was simple, but my dreams were not.

After a lot of hard work and jugaad, I finally dared to think about buying… pic.twitter.com/uPeVVKv0uk

— Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) January 31, 2025