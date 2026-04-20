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Hindi NewsबिजनेसVedanta Demerger: 1 मई से 5 कंपनियों में बंटेगी अनिल अग्रवाल की वेदांता, जानिए रिकॉर्ड डेट समेत पूरी डिटेल यहां

Vedanta Demerger: 1 मई से 5 कंपनियों में बंटेगी अनिल अग्रवाल की वेदांता, जानिए रिकॉर्ड डेट समेत पूरी डिटेल यहां

वेदांता के मौजूदा शेयरधारकों को हर नई कंपनी में समान संख्या में शेयर दिए जाएंगे. यानी जिन निवेशकों के पास अभी वेदांता के शेयर हैं. उनका निवेश पांच कंपनियों में बंट जाएगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:43 PM IST
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Vedanta Demerger: 1 मई से 5 कंपनियों में बंटेगी अनिल अग्रवाल की वेदांता, जानिए रिकॉर्ड डेट समेत पूरी डिटेल यहां

Vedanta Demerger : दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लिमिटेड 1 मई 2026 से आधिकारिक तौर पर पांच अलग-अलग कंपनियों में बंटने जा रही है. कंपनी को इस डिमर्जर के लिए रेगुलेटर्स से मंजूरी मिल चुकी है. इस कदम को वेदांता समूह के बड़े कॉर्पोरेट बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

किन 5 कंपनियों में बंटेगी वेदांता?

डिमर्जर के बाद वेदांता लिमिटेड से ये नई कंपनियां अलग होंगी:

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  • वेदांता एल्युमिनियम

  • तलवंडी साबो पावर

  • वेदांता स्टील एंड आयरन

  • मालको एनर्जी

  • वेदांता लिमिटेड (मूल सूचीबद्ध कंपनी के रूप में जारी रहेगी)

शेयरधारकों को क्या मिलेगा?

वेदांता के मौजूदा शेयरधारकों को हर नई कंपनी में समान संख्या में शेयर दिए जाएंगे. यानी जिन निवेशकों के पास अभी वेदांता के शेयर हैं. उनका निवेश पांच कंपनियों में बंट जाएगा.

BALCO भी होगा शामिल

कंपनी की BALCO हिस्सेदारी भी वेदांता एल्युमीनियम के तहत ट्रांसफर की जाएगी. इससे एल्युमिनियम कारोबार और मजबूत होगा.

रिकॉर्ड डेट तय

वेदांता बोर्ड ने सोमवार 20 अप्रैल 2026 को कंपनी के डिमर्जर (विभाजन) को लागू करने की मंजूरी दे दी है और ये योजना 1 मई 2026 से प्रभावी होगी. कंपनी ने 1 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया है, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि नई अलग की गई कंपनियों के शेयर जारी करने के लिए कौन-कौन से शेयर होल्डर एलिजिबल होंगे.

कब मिली थी डिमर्जर को मंजूरी?

डिमर्जर को दिसंबर 2025 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से मंजूरी मिल गई थी. इससे इस ऑयल-टू-मेटल्स समूह के डिमर्जर का रास्ता साफ हो गया. इस कदम का प्रस्ताव पहली बार 2023 में रखा गया था. लेकिन, कर्ज वसूली पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताओं के कारण इसमें देरी हुई थी.

वेदांता (वेदांता रिसोर्सेज की सहायक कंपनी) दुनिया की प्रमुख तेल, गैस और धातु कंपनियों में से एक है. कंपनी का भारत, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में तेल एवं गैस, जिंक, सीसा, चांदी, तांबा, लौह अयस्क, स्टील, एल्युमिनियम और बिजली क्षेत्रों में ऑपरेट करती है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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