Women Day 2022: मां ने 400 रुपये महीने में परिवार को पाला, बड़े होकर बेटे ने किया 150 करोड़ का दान

Women Day 2022: एनर्जी और मेटल सेक्टर में देश के दिग्गज कारोबारी और वेदांता ग्रुप (Vedanta Group) के प्रमुख अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) भले ही तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं लेकिन अपनी जड़ों को आज भी भूले नहीं हैं. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने मंगलवार को ट्विटर पर अपनी कहानी शेयर गरीबी और मां की मेहनत को याद किया.

अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) ने मंगलवार को ट्वीट किया, ‘मां, मेरे बचपन को तुम्हारे बलिदान ने सींचा और मुझे मेरे सपने पूरे करने का मौका दिया. उस समय तुम्हें 4 बच्चों का पेट भरने के लिए महज 400 रुपये मिलते थे, लेकिन तुमने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि हम सभी के पेट पूरी तरह भरे रहें. मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं अब भी तुम्हारे साथ रहता हूं और तुम मुझे हर रोज प्रेरणा देती हो.'

Ma, it is with your sacrifices that I was nourished as a child & given opportunities to pursue my dreams. Despite you getting 400rs per month for 4 children, you made sure all of our bellies were full. I am privileged that I still get to live with you & you inspire me every day. pic.twitter.com/R3iUJCuXom

