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आम आदमी की जेब पर पड़ा असर, जून में खाने की थाली महंगी, टमाटर-प्याज और तेल ने बढ़ाया बजट का बोझ

क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर, प्याज, आलू, खाद्य तेल और LPG की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 08, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:29 PM IST
आम आदमी की जेब पर पड़ा असर, जून में खाने की थाली महंगी, टमाटर-प्याज और तेल ने बढ़ाया बजट का बोझ
Image Credit: CanvaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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