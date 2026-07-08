/आम आदमी की जेब पर पड़ा असर, जून में खाने की थाली महंगी, टमाटर-प्याज और तेल ने बढ़ाया बजट का बोझ

Thali's Became Costlier : आम आदमी की जेब पर बड़ा असर देखने को मिला है. जून 2026 में घर पर बनने वाली शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कॉस्ट पांच महीने के हाई लेवल पर पहुंच गई है. क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर, प्याज, आलू, खाद्य तेल और LPG की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, जून में एक शाकाहारी थाली की कीमत बढ़कर 28.4 रुपये हो गई, ये मई में 27.4 रुपये थी. ये महीने-दर-महीने (MoM) 4 फीसदी की बढ़ोतरी है. वहीं, जून 2025 में शाकाहारी थाली की कीमत 27.1 रुपये थी, जिसके मुकाबले इस साल जून में यह 5 फीसदी अधिक रही. इसी तरह, जून में एक मांसाहारी थाली की लागत 58.2 रुपये रही, जबकि मई में यह 56.5 रुपये थी, यानी इसमें महीने-दर-महीने 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. पिछले साल जून में इसकी कीमत 54.8 रुपये थी, जिसके मुकाबले इस साल यह 6 फीसदी महंगी हो गई.
रिपोर्ट के अनुसार, थाली की लागत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह टमाटर की कीमतों में तेज उछाल रही. जून 2026 में टमाटर की औसत कीमत 42 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई. ये जून 2025 में 32 रुपये प्रति किलोग्राम थी, यानी इसमें सालाना आधार पर 31 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. Crisil के मुताबिक, फरवरी और मार्च में अत्यधिक गर्मी के कारण गर्मियों की फसल की बुवाई में देरी और उत्पादन कम रहने से टमाटर महंगा हुआ.
वहीं, प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर 2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसकी वजह अधिक कीमत वाले रबी सीजन के स्टॉक का बाजार में आना रही. रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य तेल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी सालाना आधार पर 10-10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. इसके पीछे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण सप्लाई प्रभावित होना एक प्रमुख कारण बताया गया है.
हालांकि, ताजा रबी फसल की आवक बढ़ने से आलू की कीमतों में 14 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. इससे थाली की लागत में होने वाली बढ़ोतरी को कुछ हद तक संतुलित करने में मदद मिली. महीने-दर-महीने आधार पर जून में टमाटर की कीमतों में 17 फीसदी, आलू में 5 फीसदी और प्याज में 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. इसके चलते अन्य खाद्य वस्तुओं में कुछ नरमी के बावजूद शाकाहारी थाली की लागत बढ़ गई.
मांसाहारी थाली के महंगा होने की एक और बड़ी वजह ब्रॉयलर चिकन की कीमतों में बढ़ोतरी रही. रिपोर्ट के अनुसार, ब्रॉयलर की कीमतों में सालाना आधार पर अनुमानित 7 फीसदी की ग्रोथ हुई है. चूंकि मांसाहारी थाली की कुल लागत में ब्रॉयलर की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी होती है. इसलिए इसका सीधा असर थाली की कीमत पर पड़ा. Crisil के मुताबिक, भीषण गर्मी के कारण ब्रॉयलर की आपूर्ति सीमित रही, जबकि महीने-दर-महीने आधार पर भी इसकी कीमतों में अनुमानित 2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.