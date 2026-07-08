/आम आदमी की जेब पर पड़ा असर, जून में खाने की थाली महंगी, टमाटर-प्याज और तेल ने बढ़ाया बजट का बोझ

रिपोर्ट के मुताबिक, जून में एक शाकाहारी थाली की कीमत बढ़कर 28.4 रुपये हो गई, ये मई में 27.4 रुपये थी. ये महीने-दर-महीने (MoM) 4 फीसदी की बढ़ोतरी है. वहीं, जून 2025 में शाकाहारी थाली की कीमत 27.1 रुपये थी, जिसके मुकाबले इस साल जून में यह 5 फीसदी अधिक रही. इसी तरह, जून में एक मांसाहारी थाली की लागत 58.2 रुपये रही, जबकि मई में यह 56.5 रुपये थी, यानी इसमें महीने-दर-महीने 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. पिछले साल जून में इसकी कीमत 54.8 रुपये थी, जिसके मुकाबले इस साल यह 6 फीसदी महंगी हो गई.