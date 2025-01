India Global Forum: टेक्‍सास में हुए इंड‍िया ग्‍लोबल फोरम (India Global Forum) सम्मेलन के दौरान कई बड़े भारतीय व्यापारियों की टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क से मुलाकात हुई. इस दौरान उन्होंने कई व‍िषयों पर बातचीत की. मुलाकात के दौरान का अनुभव ओयो (OYO) के फाउंडर और सीईओ र‍ितेश अग्रवाल ने एक्‍स हैंडल (पूर्व में ट्व‍िटर) पर शेयर क‍िया. उन्‍होंने एक्‍स पोस्‍ट में ल‍िखा क‍ि मस्क प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले के बारे में जानने के ल‍िए काफी उत्सुक थे. लेखक अमिश त्रिपाठी (Amish Tripathi) ने ल‍िखा क‍ि मस्‍क को कुंभ मेले के ल‍िए आमंत्र‍ित क‍िया है.

एलन मस्‍क से इस दैरान कई टॉप‍िक पर बातचीत की

अमिश त्रिपाठी ने लिखा कि उन्होंने एलन मस्‍क से इस दैरान कई टॉप‍िक पर बातचीत की. उनसे आध्यात्‍म, अंतरिक्ष यात्रा, मॉनीटरी पॉल‍िसी और इंजीनियरिंग पर चर्चा हुई. उन्होंने एलन मस्क को कुंभ मेले के ल‍िये भी आमंत्रित किया और उम्मीद जताई कि वह आएंगे. रितेश अग्रवाल और अमिश त्रिपाठी को एलन मस्क ने टेक्सास में अपनी स्पेसएक्स कंपनी में बुलाया था. मीट‍िंग से जुड़ी जानकारी शेयर करते हुए ओयो चीफ ने एक्‍स पोस्‍ट में बताया क‍ि मस्‍क ने उनके लिए केवल शाकाहारी खाना बनवाया था.

ड‍िनर में परोसा गया शाकाहारी भोजन

उन्‍होंने बताया क‍ि स्पेसएक्स (SpaceX) में उन्हें बहुत अच्छा शाकाहारी भोजन परोसा गया. उन्होंने यह भी कहा कि मस्क का मानना है कि सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए, जिससे लोगों को न्याय मिले. ब‍िजनेस लीडर्स की मीट‍िंग के अंत में एलन मस्क ने सभी ब‍िजनेस लीडर को स्पेसएक्स की तरफ से चॉपस्टिक्स (chopsticks) ग‍िफ्ट की. यह ग‍िफ्ट स्पेसएक्स के रॉकेट के लिए बनाई गई खास मशीन की याद में दिया गया था. इस मशीन को चॉपस्टिक्स कहा जाता है क्योंकि यह रॉकेट को उठाने और पकड़ने का काम करती है.

An invigorating hour spent with none other than @elonmusk , in an exclusive event organised by @manojladwa . We discussed a range of topics from spirituality, consciousness, interplanetary travel, monetary policy, engineering amongst others. And an invitation to the Maha Kumbh… pic.twitter.com/5U9wXsej6r

मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ कर रहे

मस्‍क की तारीफ करते हुए रितेश अग्रवाल ने ल‍िखा क‍ि एलन मस्क ऐसे शख्‍स हैं, जो मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एलन मस्क ही ऐसे शख्‍स हैं जो उड़ने वाली कारों की सपने को जल्द सच कर सकते हैं. ओयो चीफ ने एक घंटे के ब‍िजनेस डेलीगेशन के साथ हुई कुछ बातचीत को भी शेयर क‍िया. मस्‍क ने अपने देश (भारत) के बारे में बोलते हुए कहा, 'भारत प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और बहुत महान देश होने के साथ ही काफी कॉम्‍पलेक्‍स है.'

अमेरिका और भारत के बीच व्यापार बढ़ाने की जरूरत

उन्‍होंने ल‍िखा क‍ि एलन मस्क का कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार बढ़ाने की जरूरत है. दोनों देशों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम किया जाना चाहिए. मस्क ने कहा कि पिछले कुछ महीने में दुनिया में काफी तेजी से बदलाव हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे हम किसी सिमुलेशन में रह रहे हों. उन्होंने यह भी कहा कि उनका सपना है कि इंसान अंतरिक्ष में जाकर रहे.

Had the opportunity to be among the Indian founders hosted by @Elonmusk led by @IGFupdates . Elon is by far doing the most to evolve human kind or as Peter Thiel says has us closest to getting flying cars.

Some comments from Elon -

A. India evokes the emotion of Ancient and… pic.twitter.com/IuHvnHV1YA

— Ritesh Agarwal (@riteshagar) January 17, 2025