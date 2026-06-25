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वेनेजुएला में आए भूकंप के बीच क्‍या है वहां के ऑयल रिजर्व का हाल? सोशल मीड‍िया पर छ‍िड़ी चर्चा

Earthquake in Japan: वेनेजुएला समेत कई देशों में आए भूकंप ने तबाही मचाई है. इसमें सबसे ज्‍यादा नुकसान वेनेजुएला में आए दो शक्‍त‍िशाली भूकंप से हुआ है. यहां 32 लोगों की मौत से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद ऑयल र‍िजर्व का क्‍या हाल है? आइए जानते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 25, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:33 PM IST
वेनेजुएला में आए भूकंप के बीच क्‍या है वहां के ऑयल रिजर्व का हाल? सोशल मीड‍िया पर छ‍िड़ी चर्चा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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