Venezuela Oil Reserve: दुन‍ियाभर में प‍िछले 24 घंटे के दौरान वेनेजुएला, उत्तरी कैलिफोर्निया और जापान में आए भूकंप से हाहाकार मच गया है. इन सभी में सबसे ज्‍यादा तबाही वेनेजुएला में आए दो शक्‍त‍िशाली भूकंप ने मचायी है. वेनेजुएला की राजधानी काराकास और मोरोन में आए भूकंप से कई इमारतें ढह गईं. इतना ही नहीं भूकंप की वजह से एयरपोर्ट तक गिर गया. इसके बाद देश के अलग-अलग ह‍िस्‍सों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई. वेनेजुएला में आए भूकंप से 32 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्‍मी बताए जा रहे हैं. इस प्राकृत‍िक आपदा के बीच वेनेजुएला का ऑयल र‍िजर्व कैसा है? इसको लेकर सोशल मीड‍िया पर भी पूछा जा रहा है.