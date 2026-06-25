Venezuela Oil Reserve: दुनियाभर में पिछले 24 घंटे के दौरान वेनेजुएला, उत्तरी कैलिफोर्निया और जापान में आए भूकंप से हाहाकार मच गया है. इन सभी में सबसे ज्यादा तबाही वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंप ने मचायी है. वेनेजुएला की राजधानी काराकास और मोरोन में आए भूकंप से कई इमारतें ढह गईं. इतना ही नहीं भूकंप की वजह से एयरपोर्ट तक गिर गया. इसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई. वेनेजुएला में आए भूकंप से 32 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं. इस प्राकृतिक आपदा के बीच वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व कैसा है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी पूछा जा रहा है.
इस बारे में रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला में आए भूकंप से वहां के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तुरंत कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है. भूकंप से वेनेजुएला के जिन शहरों से ज्यादा नुकसान होने की खबर आई है, उनमें से किसी भी शहर में कोई अहम ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर या रिफाइनरी नहीं है. इसके अलावा, देश के बड़े तेल केंद्र 'लेक माराकाइबो' (Lake Maracaibo) के पास से स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वहां किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है.
इस बीच, वेनेजुएला में काम कर रही एनर्जी कंपनियों ने अपने ऑयल फील्ड्स, संयंत्रों और रिफाइनरियों के हालात का शुरुआती जायजा लेना शुरू कर दिया है. इन कंपनियों की तरफ से पहले अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है. ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी शेल (Shell) की तरफ से यह पुष्टि की गई है कि उसके सभी कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित हैं. हालांकि, रॉयटर्स के एक सूत्र का कहना है कि यदि भूकंप के बाद बिजली सप्लाई लंबे समय तक ठप रहती है तो बिजली की सर्विस बहाल होने तक क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ सकता है.
यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) और ओपेक (OPEC) के आंकड़ों के अनुसार वेनेजुएला के पास करीब 303 अरब बैरल का ऑयल रिजर्व है. यह सऊदी अरब (करीब 267 अरब बैरल) और ईरान से भी ज्यादा है. वेनेजुएला का ज्यादा तेल ओरिनोको बेल्ट (Orinoco Belt) में पाया जाता है. यह भारी और एक्स्ट्रा-हेवी क्रूड (गाढ़ा कच्चा तेल) के लिए जाना जाता है. वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी तेल पर ही टिकी हुई है. देश के निर्यात से होने वाली कमाई का 90% से 95% हिस्सा अकेले ऑयल से ही आता है. देश की जीडीपी में ऑयल इंडस्ट्री की हिस्सेदारी बड़ी है. यही कारण है कि वहां की सरकार की कमाई का अहम जरिया तेल ही है.
लेक माराकाइबो और ओरिनोको वेनेजुएला में तेल के प्रमुख केंद्र हैं. यह वेनेजुएला में ऑयल प्रोडक्शन का ऐतिहासिक गढ़ है. यहां लंबे समय से हल्के और मिड रेंज वाले क्रूड ऑयल का उत्पादन होता आया है. इसके अलावा ओरिनोको ऑयल बेल्ट, वेनेजुएला के पूर्व में स्थित विशाल क्षेत्र है. यहां दुनिया का सबसे बड़ा हेवी क्रूड डिपॉजिट है, जिसे रिफाइन करने के लिए खास तकनीक की जरूरत पड़ती है.
वेनेजुएला ऑयल रिजर्व के मामले में दुनिया में नंबर वन है. लेकिन पिछले एक दशक में राजनीतिक अस्थिरता, अमेरिकी बैन, सही से मैनेजमेंट नहीं होने और निवेश की कमी के कारण इसका असल प्रोडक्शन काफी घट गया है. 1990 के दशक में यह देश रोजाना 30 लाख बैरल से ज्यादा तेल का प्रोडक्शन करता था. लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान यह घटकर औसतन 7 लाख से 9 लाख बैरल प्रति दिन (bpd) के करीब रह गया है.