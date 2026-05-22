जब तेल संकट से घिरा भारत तो 15000 KM 'दूर के दोस्त' ने बढ़ाया मदद का हाथ, अब सबसे बड़े तेल भंडार की 'मालकिन' करेंगी डील!

India Crude Oil Crisis: होर्मुज संकट के बीच भारत के लिए 15000 किमी दूर वेनेजुएला संकट मोचक बनकर उभरा. सऊदी अरब, अमेरिका को पछाड़ वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया. अगले हफ्ते वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति भारत दौरे पर पहुंच रही हैं.
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India Venezuela Oil Supply: 14900 KM दूर बसा देश भारत के तेल की समस्या को हल कर रहा है. जहां अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह भारत तेल संकट का सामना कर रहा है. ईरान ने होर्मुज को बंद कर भारत के लिए ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है. पेट्रोल-डीजल, एलपीजी , CNG सबके दाम बढ़ रहे हैं. इस संकट के बीच भारत के लिए वेनेजुएला तेल की खेप भेज रहा है. खाड़ी युद्ध शुरू होने के बाद से वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन गया है. वहीं अगले हफ्ते वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत आ रही हैं.
ऊर्जा संकट के बीच वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अगले भारत के दौरे पर होंगी. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है. रोड्रिगेट का ये दौरा अहम है, क्योंकि इस दौरान भारत और वेनेजुएला के बीच तेल और ऊर्जा सहयोग को लेकर अहम बातचीत होगी. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि भारत की ऊर्जा की जरूरतों को वेनेजुएला पूरा करेगा. भारत जितना चाहे उतना तेल खरीद सकता है. भारत के लिए वेनेजुएला होर्मुज संकट का विकल्प हैं. भारत होर्मुज नाकेबंदी के बीच वैकल्पिक सप्लाई चेन को स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है. ऐसे में वेनेजुएला की राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद अहम है.
भारत अपने तेल आयात में विविधता रखने के लिए 40 से अधिक देशों से तेल की खरीद कर रहा है. वेनेजुएला भी उन देशों में शामिल है. होर्मुज बंद होने के बाद दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वाले देश वेनेजुएला से तेल की खेप बढ़ा दी गई है. वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल कच्चे तेल का विशाल भंडार है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक तंगी की वजह से वो तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा था. अब अमेरिका के दखल के बाद से वेनेजुएला भी अपने तेल इकोसिस्टम को बड़ा कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को फ्रीडम, कम टैक्स, डिस्काउंट देकर वो अपने तेल निर्यात को बढ़ाने पर जोर दे रहा है. भारत तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक और बड़ा बाजार है. ऐसे में भारत के लिए ऊर्जा डील वेनेजुएला के लिए फायदेमंद है. भारत के साथ डील कर वेनेजुएला अपने लिए एक बड़ा बाजार तलाश लेगा.
वेनेजुएला ने अमेरिका, सऊदी अरब को पीछे छोड़ भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज और अन्य रिफाइनरियों ने वेनेजुएला से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदा है. केप्लर डेटा के मुताबिक इस महीने अब तक भारत वेनेजुएला के रोजाना 417,000 बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है. अप्रैल में यह आंकड़ा 283,000 बैरल का था.
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