वेनेजुएला-US संकट या फिर कुछ और..., शेयर मार्केट में गिरावट पर क्या बोले एक्सपर्ट, निवेश करें या ना करें?

Share Market Update: शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव की स्थिति जारी रहती है. इस दौरान निवेशक शेयरों की खरीदारी और बिक्री करते हैं. आमतौर पर देखा जाता है कि बाजार में गिरावट के दौरान शेयरों की खरीदारी होती है और उछाल के साथ बिक्री भी दिखती है. मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट दिखी. बाजार के दोनों इंडेक्स धड़ाम होते दिखें. Sensex जहां 370 अंकों से अधिक गिरा, वहीं Nifty50 में 70 अंकों की सुस्ती दिखी. आखिर यह गिरावट क्यों हुई है और इसके पीछे की वजह क्या हैं, आइए एक्सपर्ट से जानते हैं.

किसमें तेजी और किसमें सुस्ती?

भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार को भी बिकवाली का सिलसिला जारी रहा. मतलब कि निवेशकों के भारी मात्रा में शेयरों को बेचा है. दोनों इंडेक्स पूरे सत्र में गिरावट के साथ बने रहे. इसका मुख्य कारण निवेशकों के बीच अपेक्षाकृत सुस्त भावना और सतर्कता के बीच मुनाफावसूली (Profit Booking) थी. सेंसेक्स 376.28 अंक या 0.44 प्रतिशत गिरकर 85,063.34 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी50, लाल निशान में 71.60 अंक या 0.27 प्रतिशत गिरकर 26,178.70 पर बंद हुआ. NSE के आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्रीय इंडेक्स में निफ्टी मीडिया, तेल एवं गैस और रसायन क्षेत्र में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई. वहीं, दूसरी ओर निफ्टी फार्मा, आईटी और PSU Bank में बड़ी बढ़त देखी गई. न्यूज एजेंसी के अनुसार, मार्केट के एक्सपर्ट ने बताया कि घरेलू शेयर बाजारों में बड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के साथ गिरावट दिखी है.

प्रॉफिट बुकिंग समेत ये कारण

एक्सपर्ट ने कहा, "बाजार का रिएक्शन वेनेजुएला-अमेरिका संकट और रूसी तेल आयात से जुड़ी अनिश्चितताओं के साथ-साथ आगामी तीसरी तिमाही के परिणामों को लेकर उम्मीदों से प्रभावित रहा. जहां अधिकांश क्षेत्रों में मुनाफावसूली (Profit Booking) देखी गई. वहीं, फार्मा, बैंकिंग और आईटी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं." एक्सपर्ट ने आगे बताया कि बैंकिंग शेयरों को पॉजिटिव प्री-रिजल्ट बिजनेस अपडेट से सपोर्ट मिला. दिसंबर के लिए भारतीय फार्मास्युटिकल बाजार (IPM) द्वारा दर्ज की गई लगातार वृद्धि के कारण फार्मा शेयरों में तेजी आई।" एक्सपर्ट ने कहा कि आने वाले समय में बाजार के सीमित दायरे (Range bound) में रहने की उम्मीद है, जिसमें अमेरिका-भारत समझौते की अनिश्चितता और तीसरी तिमाही की कमाई को लेकर मिक्स्ड उम्मीदें हैं.

बाजार के निवेशक सतर्क रहें- एक्सपर्ट

एक्सपर्ट ने सावधान करते हुए निवेशकों से कहा है कि बाजार के निवेशक सतर्क रहें. उन्होंने यह कहते हुए विदेशी निवेशकों (FIIs/FPIs)की कम भागीदारी की ओर इशारा किया. आंकड़ों से पता चला कि 2025 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक नेट सेलर बने रहे. कुल मिलाकर, पिछले कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहा, कुछ तेजी वाले दिनों को छोड़कर, क्योंकि निवेशक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चित थे, जिसने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.

2022 से 2024 तक मार्केट का हाल

2024 में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगभग 9-10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी. 2023 में सेंसेक्स और निफ्टी में 16-17 प्रतिशत की वृद्धि हुई. 2022 में इन इंडेक्स में मात्र 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी.

