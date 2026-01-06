Advertisement
trendingNow13065866
Hindi Newsबिजनेसवेनेजुएला-US संकट या फिर कुछ और..., शेयर मार्केट में गिरावट पर क्या बोले एक्सपर्ट, निवेश करें या ना करें?

वेनेजुएला-US संकट या फिर कुछ और..., शेयर मार्केट में गिरावट पर क्या बोले एक्सपर्ट, निवेश करें या ना करें?

Share Market News: नए साल की शुरुआत होते ही शेयर बाजार को लेकर कई सारी उम्मीदें की गईं थीं. हालांकि, अभी मार्केट की स्थिति, इन उम्मीदों पर पानी फेरते हुए नजर आ रही है. मंगलवार को बाजार के दोनों इंडेक्स में गिरावट दिखी. इसकी पीछे की वजहों में वेनेजुएला-अमेरिका संकट भी बताया जा रहा है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 06, 2026, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वेनेजुएला-US संकट या फिर कुछ और..., शेयर मार्केट में गिरावट पर क्या बोले एक्सपर्ट, निवेश करें या ना करें?

Share Market Update: शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव की स्थिति जारी रहती है. इस दौरान निवेशक शेयरों की खरीदारी और बिक्री करते हैं. आमतौर पर देखा जाता है कि बाजार में गिरावट के दौरान शेयरों की खरीदारी होती है और उछाल के साथ बिक्री भी दिखती है. मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट दिखी. बाजार के दोनों इंडेक्स धड़ाम होते दिखें. Sensex जहां 370 अंकों से अधिक गिरा, वहीं Nifty50 में 70 अंकों की सुस्ती दिखी. आखिर यह गिरावट क्यों हुई है और इसके पीछे की वजह क्या हैं, आइए एक्सपर्ट से जानते हैं. 

किसमें तेजी और किसमें सुस्ती?
भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार को भी बिकवाली का सिलसिला जारी रहा. मतलब कि निवेशकों के भारी मात्रा में शेयरों को बेचा है. दोनों इंडेक्स पूरे सत्र में गिरावट के साथ बने रहे. इसका मुख्य कारण निवेशकों के बीच अपेक्षाकृत सुस्त भावना और सतर्कता के बीच मुनाफावसूली (Profit Booking) थी. सेंसेक्स 376.28 अंक या 0.44 प्रतिशत गिरकर 85,063.34 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी50, लाल निशान में 71.60 अंक या 0.27 प्रतिशत गिरकर 26,178.70 पर बंद हुआ. NSE के आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्रीय इंडेक्स में निफ्टी मीडिया, तेल एवं गैस और रसायन क्षेत्र में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई. वहीं, दूसरी ओर निफ्टी फार्मा, आईटी और PSU Bank में बड़ी बढ़त देखी गई. न्यूज एजेंसी के अनुसार, मार्केट के एक्सपर्ट ने बताया कि घरेलू शेयर बाजारों में बड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के साथ गिरावट दिखी है. 

प्रॉफिट बुकिंग समेत ये कारण
एक्सपर्ट ने कहा, "बाजार का रिएक्शन वेनेजुएला-अमेरिका संकट और रूसी तेल आयात से जुड़ी अनिश्चितताओं के साथ-साथ आगामी तीसरी तिमाही के परिणामों को लेकर उम्मीदों से प्रभावित रहा. जहां अधिकांश क्षेत्रों में मुनाफावसूली (Profit Booking) देखी गई. वहीं, फार्मा, बैंकिंग और आईटी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं." एक्सपर्ट ने आगे बताया कि बैंकिंग शेयरों को पॉजिटिव प्री-रिजल्ट बिजनेस अपडेट से सपोर्ट मिला. दिसंबर के लिए भारतीय फार्मास्युटिकल बाजार (IPM) द्वारा दर्ज की गई लगातार वृद्धि के कारण फार्मा शेयरों में तेजी आई।" एक्सपर्ट ने कहा कि आने वाले समय में बाजार के सीमित दायरे (Range bound) में रहने की उम्मीद है, जिसमें अमेरिका-भारत समझौते की अनिश्चितता और तीसरी तिमाही की कमाई को लेकर मिक्स्ड उम्मीदें हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- हर दिन 6.35 करोड़ लीटर से अधिक तेल का होता था आयात...,वेनेजुएला-US तनाव से भारत की तेल सुरक्षा पर कितना असर? रिपोर्ट ने किया बड़ा खुलासा

 

बाजार के निवेशक सतर्क रहें- एक्सपर्ट 
एक्सपर्ट ने सावधान करते हुए निवेशकों से कहा है कि बाजार के निवेशक सतर्क रहें. उन्होंने यह कहते हुए विदेशी निवेशकों (FIIs/FPIs)की कम भागीदारी की ओर इशारा किया. आंकड़ों से पता चला कि 2025 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक नेट सेलर बने रहे. कुल मिलाकर, पिछले कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहा, कुछ तेजी वाले दिनों को छोड़कर, क्योंकि निवेशक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चित थे, जिसने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.

2022 से 2024 तक मार्केट का हाल
2024 में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगभग 9-10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी. 2023 में सेंसेक्स और निफ्टी में 16-17 प्रतिशत की वृद्धि हुई. 2022 में इन इंडेक्स में मात्र 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

share marketMarket news

Trending news

'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
Punjab
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
Drugs
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
delhi today news
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
Prithviraj Chavan
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC elections
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
BMC elections
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
scam of agustawestland helicopter
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
CM Siddaramaiah
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'