 रेगुलर सैलरी नहीं पर घर-कार से लेकर नौकर-चाकर की फैसिलिटी, भारत के उपराष्ट्रपति को मिलती है कौन-कौन सी सुविधाएं
Advertisement
trendingNow12913438
Hindi Newsबिजनेस

रेगुलर सैलरी नहीं पर घर-कार से लेकर नौकर-चाकर की फैसिलिटी, भारत के उपराष्ट्रपति को मिलती है कौन-कौन सी सुविधाएं

Vice President Salary: 9 सितंबर को  उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं. एनडीए की तरफ से  सी.पी. राधाकृष्णन और विपक्ष की ओर से  पी. सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं. 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद चुनाव की स्थिति बन गई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 08, 2025, 01:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेगुलर सैलरी नहीं पर घर-कार से लेकर नौकर-चाकर की फैसिलिटी, भारत के उपराष्ट्रपति को मिलती है कौन-कौन सी सुविधाएं

Vice President of India: 9 सितंबर को  उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं. एनडीए की तरफ से  सी.पी. राधाकृष्णन और विपक्ष की ओर से  पी. सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं. 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद चुनाव की स्थिति बन गई. देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये तो कल देर शाम तक पता चल जाएगा. फिलहाल जानते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने पर कितनी सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं मिलती है.  

नहीं मिलती है रेगुलर सैलरी

भारत के उपराष्ट्रपति का पद एकमात्र ऐसा पद है जिसे नियमित तौर पर वेतन नहीं मिलता है. देश के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर सैलरी नहीं मिलती है. उन्हें संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर सैलरी और भत्ते दिए जाते हैं न कि उपराष्ट्रपति के तौर पर. संसद अधिकारी के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1953 के तहत ये वेतन 4 लाख रुपये महीना है, जो साल 2018 तक 1.25 लाख रुपये था.  

Add Zee News as a Preferred Source

सैलरी के अलावा उपराष्ट्रपति को और कौन-कौन सी सुविधाएं 
 
 उपराष्ट्रपति को नियमित सैलरी और भत्ते की सुविधा नहीं है, लेकिन उच्च सदन के पदेन सभापति के तौर पर आधिकारिक आवास और उसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है. आधिकारिक आवास के अलावा दैनिक भत्ता, ट्रैवल अलाउंस, फ्री मेडिकल सेवा, हाई लेवल सिक्योरिटी, नौकर, स्टाफ, टेलीफोन, इंटरनेट की तमाम सुविधाएं मिलती है. इसके अलावा प्राइवेट सेक्रेटरी और अन्य कर्मचारी शामिल मिलते हैं.    इसके अलावा ट्रेन और हवाई यात्रा, लैंडलाइन और मोबाइल फोन सेवा की सुविधा मिलती है.  सबसे बड़ी ट्रेड डील के बेहद करीब है भारत, बन गई बात तो अमेरिका की जरूरत ही खत्म, बिना टैरिफ होगा 135 अरब डॉलर का व्‍यापार

उपराष्ट्रपति को कितना पेंशन मिलता है 

अगर सैलरी नहीं तो पेंशन की भी सुविधा उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं है.  राज्यसभा के पूर्व सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति रहे व्यक्ति को हर महीने सैलरी का आधा यानी करीब 2 लाख रुपये की पेंशन के तौर पर मिलता है.  इसके अलावा टाइप 8 का शानदार बंगला, एक सरकारी कार और सुरक्षा भी मिलता है.   इसके अलावा मेडिकल की सुविधाएं मिलती है. इसके अलावा पर्सनल सेक्रेटरी, एक एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी, एक पर्सनल असिस्टेंट, एक फिजिशियन, एक नर्सिंग अधिकारी और 4 पर्सनल अटेंडेंट मिलते हैं.  
 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Vice President

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
PM Modi
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
Punjab
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
54 साल के विकास यादव ने झूठ बोलकर ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी
Vikas Yadav
54 साल के विकास यादव ने झूठ बोलकर ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
congress
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी... बदहाली के बीच पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी
himachal pradesh rainfall
366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी... बदहाली के बीच पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी
चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, BJP के निशाने पर सुदर्शन रेड्डी
B Sudarshan Reddy
चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, BJP के निशाने पर सुदर्शन रेड्डी
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
PM Modi
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
;