रेगुलर सैलरी नहीं पर घर-कार से लेकर नौकर-चाकर की फैसिलिटी, भारत के उपराष्ट्रपति को मिलती है कौन-कौन सी सुविधाएं

Vice President of India: 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं. एनडीए की तरफ से सी.पी. राधाकृष्णन और विपक्ष की ओर से पी. सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं. 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद चुनाव की स्थिति बन गई. देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये तो कल देर शाम तक पता चल जाएगा. फिलहाल जानते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने पर कितनी सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं मिलती है.

नहीं मिलती है रेगुलर सैलरी

भारत के उपराष्ट्रपति का पद एकमात्र ऐसा पद है जिसे नियमित तौर पर वेतन नहीं मिलता है. देश के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर सैलरी नहीं मिलती है. उन्हें संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर सैलरी और भत्ते दिए जाते हैं न कि उपराष्ट्रपति के तौर पर. संसद अधिकारी के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1953 के तहत ये वेतन 4 लाख रुपये महीना है, जो साल 2018 तक 1.25 लाख रुपये था.

सैलरी के अलावा उपराष्ट्रपति को और कौन-कौन सी सुविधाएं



उपराष्ट्रपति को नियमित सैलरी और भत्ते की सुविधा नहीं है, लेकिन उच्च सदन के पदेन सभापति के तौर पर आधिकारिक आवास और उसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है. आधिकारिक आवास के अलावा दैनिक भत्ता, ट्रैवल अलाउंस, फ्री मेडिकल सेवा, हाई लेवल सिक्योरिटी, नौकर, स्टाफ, टेलीफोन, इंटरनेट की तमाम सुविधाएं मिलती है. इसके अलावा प्राइवेट सेक्रेटरी और अन्य कर्मचारी शामिल मिलते हैं. इसके अलावा ट्रेन और हवाई यात्रा, लैंडलाइन और मोबाइल फोन सेवा की सुविधा मिलती है.

उपराष्ट्रपति को कितना पेंशन मिलता है

अगर सैलरी नहीं तो पेंशन की भी सुविधा उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं है. राज्यसभा के पूर्व सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति रहे व्यक्ति को हर महीने सैलरी का आधा यानी करीब 2 लाख रुपये की पेंशन के तौर पर मिलता है. इसके अलावा टाइप 8 का शानदार बंगला, एक सरकारी कार और सुरक्षा भी मिलता है. इसके अलावा मेडिकल की सुविधाएं मिलती है. इसके अलावा पर्सनल सेक्रेटरी, एक एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी, एक पर्सनल असिस्टेंट, एक फिजिशियन, एक नर्सिंग अधिकारी और 4 पर्सनल अटेंडेंट मिलते हैं.

