खूब जमा रंग जब मिल बैठे दो भगोड़े यार ! ₹9000 करोड़ लेकर फरार विजय माल्या की ग्रैंड बर्थडे पार्टी, मेहमानों की लिस्ट में कौन-कौन ?

Vijay Mallya Birthday Party: किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने लंदन में बर्थडे पार्टी रखी. अपने 70वें जन्मदिन पर माल्या ने आलीशान बर्थडे पार्टी रखी, जिसमें उसके खास दोस्त शामिल हुए. इस पार्टी में देश से फरार कारोबारी ललित मोदी में दिखे. जिन भगोड़ों को भारत सरकार देश नहीं ला पा रही, वो लंदन में ग्रैंड पार्टियां कर रहे हैं.

माल्या की बर्थडे पार्टी

देश से फरार कारोबारी और पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने विजय माल्या के लिए ये बर्थडे पार्टी रखी थी. लंदन स्थित अपने आलीशान घर में ललित मोदी ने ये पार्टी रखी थी. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब माल्या और ललित मोदी साथ दिखे हो. इससे पहले माल्या के बेटे की शादी में तमाम अरबपति पहुंचे थे.

पार्टी में कौन-कौन आया

विजय माल्या की बर्थडे पार्टी में बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ, अभिनेता इदरीस एल्बा और फैशन डिजाइनर मनोविराज खोसला समेत जानी-मानी हस्तियां पहुंची थी. पार्टी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. मेहमानों की लिस्ट और सजावट वायरल हो गई. इससे पहले 29 नवंबर को ललित मोदी ने लंदन में अपने 63वां जन्मदिन पर ग्रैंड पार्टी रखी थी, जिसमें विजय माल्या शामिल हुए थे.

भारत का करोड़ों रुपया लूटकर भागे

बता दें कि विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंन के जरिए बैंकों का करोड़ों रुपया डकार लिया है. बैंकों को 9000 करोड़ रुपये से लेकर वो लंदन फरार हो गया. उनपर बैंकों का करीब 9000 करोड़ का कर्ज है, जो ब्याज और पेनल्टी के साथ 22000 करोड़ से ज्यादा हो गया. वहीं सरकार ने उससे करीब 14,000 करोड़ से ज्यादा की वसूली का दावा किया है. माल्या की संपत्तियों की नीलामी के जरिए कर्ज की वसूली हो रही है. माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी का केस चल रहा है.