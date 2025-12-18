Advertisement
trendingNow13045752
Hindi Newsबिजनेसखूब जमा रंग जब मिल बैठे दो भगोड़े यार ! ₹9000 करोड़ लेकर फरार विजय माल्या की ग्रैंड बर्थडे पार्टी, मेहमानों की लिस्ट में कौन-कौन ?

खूब जमा रंग जब मिल बैठे दो भगोड़े यार ! ₹9000 करोड़ लेकर फरार विजय माल्या की ग्रैंड बर्थडे पार्टी, मेहमानों की लिस्ट में कौन-कौन ?

Vijay Mallya Birthday Party:किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने लंदन में बर्थडे पार्टी रखी. अपने 70वें जन्मदिन पर माल्या ने आलीशान बर्थडे पार्टी रखी, जिसमें उसके खास दोस्त शामिल हुए. इस पार्टी में देश से फरार कारोबारी ललित मोदी में दिखे.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 18, 2025, 09:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खूब जमा रंग जब मिल बैठे दो भगोड़े यार ! ₹9000 करोड़ लेकर फरार विजय माल्या की ग्रैंड बर्थडे पार्टी, मेहमानों की लिस्ट में कौन-कौन ?

Vijay Mallya Birthday Party:  किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने लंदन में बर्थडे पार्टी रखी. अपने 70वें जन्मदिन पर माल्या ने आलीशान बर्थडे पार्टी रखी, जिसमें उसके खास दोस्त शामिल हुए. इस पार्टी में देश से फरार कारोबारी ललित मोदी में दिखे. जिन भगोड़ों को भारत सरकार देश नहीं ला पा रही, वो लंदन में ग्रैंड पार्टियां कर रहे हैं. 

माल्या की बर्थडे पार्टी  

देश से फरार कारोबारी और पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने विजय माल्या के लिए ये बर्थडे पार्टी रखी थी. लंदन स्थित अपने आलीशान घर में ललित मोदी ने ये पार्टी रखी थी. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब माल्या और ललित मोदी साथ दिखे हो. इससे पहले माल्या के बेटे की शादी में तमाम अरबपति पहुंचे थे.  

Add Zee News as a Preferred Source

पार्टी में कौन-कौन आया  

विजय माल्या की बर्थडे पार्टी में बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ, अभिनेता इदरीस एल्बा और फैशन डिजाइनर मनोविराज खोसला समेत जानी-मानी हस्तियां पहुंची थी. पार्टी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. मेहमानों की लिस्ट और सजावट वायरल हो गई. इससे पहले 29 नवंबर को ललित मोदी ने लंदन में अपने 63वां जन्मदिन पर ग्रैंड पार्टी रखी थी, जिसमें विजय माल्या शामिल हुए थे.

भारत का करोड़ों रुपया लूटकर भागे

बता दें कि विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंन के जरिए बैंकों का करोड़ों रुपया डकार लिया है. बैंकों को 9000 करोड़ रुपये से लेकर वो लंदन फरार हो गया. उनपर बैंकों का करीब 9000 करोड़ का कर्ज है, जो ब्याज और पेनल्टी के साथ 22000 करोड़ से ज्यादा हो गया. वहीं सरकार ने उससे करीब 14,000 करोड़ से ज्यादा की वसूली का दावा किया है. माल्या की संपत्तियों की नीलामी के जरिए कर्ज की वसूली हो रही है. माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी का केस चल रहा है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Bankrupt Vijay Mallya

Trending news

30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
Punjab news in hindi
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
Mamata Banerjee
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
Jammu Kashmir
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
Supreme Court News
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना