विजय माल्या, नीरव मोदी अकेले नहीं, 15 भगोड़े देश का ₹580000000000 लूटकर भागे, सरकार ने खोला वसूली का चिट्ठा, किसपर कितना बकाया ?

Vijay Mallya, Nirav Modi: भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ वसूलकर विदेश भाग चुके भगोड़ों की संख्या जानकर आपकेहोश उड़ जाएंगे. विजय माल्या, नीरव मोदी का नाम तो लोग जानते हैं, लेकिन इन आर्थिक अपराधियों की लंबी लिस्ट देखकर आप दंग रह जाएंगे.सरकार की ओर से संसद में इनकी लिस्ट खोल गई. अब तक सरकार ने इन भगोड़ों से कितना वसूला उसका पूरा हिसाब दिया गया.

देश का पैसा लूटकर भागे ये भगोड़े

सरकार की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में देश के आर्थिक भगोड़ों और उनकी ओर से किए गए गबन की लिस्ट सामने रखी गई. सरकार के मुाबिक विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे 15 भगोड़े अपराधियों ने भारत की संपत्ति लूटी और विदेश जाकर बस गए. इन आर्थिक अपराधियों पर भारतीय बैंकों का कुल 58000 करोड़ रुपये का बकाया है. संसद में पूछे गए सवाल का जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया कि फ्यूजीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट-2018 के तहत अब तक कुल 15 व्यक्तियों को घोषित किया जा चुका है.

कितना वसूल पाई है सरकार

विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़े भारतीय बैंकों का पैसा लेकर लंदन भाग गए. इनकी संपत्ति बेचकर सरकार ने कुछ वसूली की है. संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक बैंकों ने इन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने और बेचने की कार्रवाई तेज कर दी है और 19187 करोड़ की वसूली कर ली है. उनकी संपत्तियों को नीलामकिया जा रहा है. सरकार ने बताया कि ये आर्थिक अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हो, उनके वापस देश लाया जाएगा. सरकार ने बताया कि जांच एजेंसियों ने इन भगोड़ों की नाक में दम कर दिया है. उनकी हवेली, बंगले, लग्जरी गाड़ियां , जमीन, घर सब बेचकर वसूली की जा रही है.

माल्या से कितनी हुई वसली

किंगफिशर के मालिक विजय माल्या जो भारतीय बैंकों का करीब 22065 करोड़ रुपये लेकर लंदन भाग गया उससे करीब 14000 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूल कर ली गई है. पीएनबी स्कैम के अपराधी नीरव मोदी से 9656 करोड़ रुपये के कर्ज में से 545 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं. सरकार ने बताया कि देश के इन अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एजेंसियों को खुली छूट मिली हुई है.