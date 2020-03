Lockdown के बीच भगौड़े विजय माल्या ने दिया सरकार को ये नया ऑफर, वित्त मंत्री से की ये विनती

नई दिल्ली: कोरोना वायरस संकट के बीच देश से फरार किंगफिशर के मालिक विजय माल्या (Vijay Malya) ने सरकार को नया ऑफर दिया है. विजय माल्या ने अपना सभी बकाया वापस करने का ऑफर केंद्र सरकार को दिया है. बैंकों का कर्ज लेकर लंदन में रह रहे विजय माल्या ने इस मदद के लिए वित्त मंत्री से भी अनुरोध किया है.

100% कर्ज चुकाना चाहता है माल्या

भगौड़ा करार दिए जा चुके किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि मैं सभी बैंकों का 100 प्रतिशत कर्ज वापस करना चाहता हूं. ये ऑफर मैं बार-बार दे रहा हूं. लेकिन इसके बावजूद न बैंक और न ही प्रवर्तन निदेशालय मेरे इस ऑफर पर कोई विचार कर रहा है. साथ ही बैंकों के अनुशंसा पर प्रवर्तन निदेशालय ने मेरी पूरा कारोबार अटैच कर लिया है. विजय माल्या ने इस पूरे मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी अनुरोध किया है कि मामले में हस्तक्षेप करके इस समस्या का निदान करें.

Indian Government has done what was unthinkable in locking down the entire Country. We respect that. All my Companies have effectively ceased operations. All manufacturing is closed as well. Yet we are not sending employees home and paying the idle cost. Government has to help.

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) March 31, 2020