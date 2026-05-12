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Hindi Newsबिजनेसरेल में हुआ खेल! ₹700 का टिकट ₹380 में बेचते पकड़ा गया TTE, रेलवे ने लिया बड़ा एक्शन

रेल में हुआ खेल! ₹700 का टिकट ₹380 में बेचते पकड़ा गया TTE, रेलवे ने लिया बड़ा एक्शन

TTE खिलाफ आरोप है कि उसने ₹700 की वंदे भारत एक्सप्रेस टिकट को कथित रूप से ₹380 में देने की पेशकश की. मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो वायरल हुआ. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 12, 2026, 09:06 PM IST
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Source : X/social media
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Vande Bharat Express Ticket : इंडियन रेलवे ने एक ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) को निलंबित कर दिया है. TTE खिलाफ आरोप है कि उसने ₹700 की वंदे भारत एक्सप्रेस टिकट को कथित रूप से ₹380 में देने की पेशकश की. मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो वायरल हुआ. इसमें ट्रेन कोच के अंदर एक TTE और यात्री के बीच टिकट को लेकर बातचीत होती दिख रही है. वीडियो में दावा किया गया है कि TTE ने यात्री को बिना आधिकारिक बुकिंग चैनल के ₹380 में सीट दिलाने की बात कही, जबकि उस यात्रा का निर्धारित किराया लगभग ₹700 बताया जा रहा है.

कम पैसे में यात्रा की व्यवस्था कराने की बात 

वीडियो के मुताबिक, बातचीत के दौरान TTE यह भी कहता सुनाई देता है कि यह तरीका 'अनुमति योग्य नहीं है'. लेकिन इसके बावजूद वो कथित तौर पर कम पैसे में यात्रा की व्यवस्था कराने की बात आगे बढ़ाता है.

TTE तत्काल प्रभाव से निलंबित

वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. मामले पर भारतीय रेलवे की रेलवे सेवा और DRM दानापुर डिवीजन ने तुरंत संज्ञान लिया. शुरुआती जांच के बाद संबंधित TTE को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.

क्या हैं रेलवे के नियम?

रेलवे नियमों के अनुसार, TTE कुछ परिस्थितियों में ऑनबोर्ड टिकट जारी कर सकते हैं, लेकिन किराए या प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता या गैर-पारदर्शिता को गंभीर उल्लंघन माना जाता है. सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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Vande Bharat Express Ticket

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