क्या 1 अप्रैल 2026 से नकद रखने पर जुर्माना लगेगा? PIB ने बता दी सच्चाई

PIB Fact check : सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने कई टैक्सपेयर्स को परेशान कर दिया है. इसमें दावा किया गया है कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों के लिए नए टैक्स, सख्त पेनल्टी और रिपोर्टिंग नियम लाएगा जो घर पर 'बहुत अधिक कैश' रखते हैं. लेकिन इस मामले की सच्चाई कुछ और है.

सरकार ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से यह दावा किया जा रहा है कि दिनांक 01 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 के नए नियम प्रभावी होंगे, जिनके तहत नकद लेनदेन तथा घर पर निश्चित सीमा से अधिक धन रखने से संबंधित नए कर और दंड लागू किए जाएंगे।#PIBFactCheck: Add Zee News as a Preferred Source यह दावा भ्रामक है। … pic.twitter.com/1UoA1eOTjI — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 29, 2025

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को गुमराह करने वाला बताया है. PIB के अनुसार, नया इनकम टैक्स एक्ट कैश ट्रांजैक्शन या घर पर रखे पैसे से संबंधित कोई नया टैक्स, पेनल्टी या रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं बताता है. PIB ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से ये दावा किया जा रहा है कि दिनांक 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 के नए नियम प्रभावी होंगे, जिनके तहत नकद लेनदेन तथा घर पर निश्चित सीमा से अधिक धन रखने से संबंधित नए कर और दंड लागू किए जाएंगे. ये दावा भ्रामक है.

क्या है नया इनकम टैक्स एक्ट?

PIB ने साफ किया कि 2025 का एक्ट सिर्फ मौजूदा टैक्स कानून को आसान बनाने, कन्फ्यूजन दूर करने और सभी सेक्शन में एकरूपता लाने के लिए है. इसे टैक्स पॉलिसी बदलने या 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की तुलना में सख्त नए नियम लाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है.

फैक्ट्स कहां चेक करने चाहिए?

वायरल वीडियो पर भरोसा करने के बजाय टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ऑफिशियल FAQs देखने की सलाह है.