UAE का बड़ा फैसला! 9 देशों के टूरिस्ट और वर्क वीजा पर रोक, जानिए कौन-कौन हुए बैन

खाड़ी देशों में रोजगार और पर्यटन का बड़ा केंद्र माने जाने वाले यूएई ने नौ देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट और वर्क वीजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है. यह फैसला तुरंत लागू हो गया है और इसका उद्देश्य 2026 के लिए यूएई की वीजा नीतियों के तहत सुरक्षा, राजनीतिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखना बताया जा रहा है.

सूत्रों के अनुसार, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया, लेबनान, बांग्लादेश, कैमरून, सूडान और यूगांडा के नागरिक अब यूएई के लिए नए वीजा आवेदन नहीं कर पाएंगे. हालांकि, जिन लोगों के पास पहले से वैध वीजा है, उन्हें यूएई में प्रवेश, रहना और काम करने से कोई रोक नहीं है.

इस फैसले का असर सीधे उन नौ देशों के नागरिकों और यूएई में काम या पर्यटन करने की योजना बनाने वाले लोगों पर पड़ेगा. यूएई की ओर से अभी तक इस नीति पर कोई आधिकारिक समय सीमा या समीक्षा की जानकारी नहीं दी गई है. एक्सपर्ट का मानना है कि यह कदम देश की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

एक्सपर्ट का क्या कहना?

एक्सपर्ट का कहना है कि यूएई ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी वीजा नीतियों को और अधिक सख्त किया है. कोरोना महामारी और वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों के बाद यह निर्णय अधिक महत्वपूर्ण हो गया है. विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की नीतियों से यूएई में रोजगार की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और विदेशी निवेशकों के लिए एक साफ-सुथरी और सुरक्षित वातावरण तैयार होगा.

पर्यटन और बिजनेस का हब

पर्यटन और बिजनेस के लिहाज से यूएई हमेशा से दुनिया के प्रमुख हब में रहा है. अब नए नियमों के बाद कंपनियों और पर्यटकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी. जिन देशों के नागरिक प्रभावित हैं, उन्हें वीजा आवेदन से पहले नई नीतियों और शर्तों को समझना जरूरी होगा. हालांकि यूएई के इस कदम से प्रभावित देशों के लोगों में चिंता है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह सिर्फ नए वीजा आवेदन पर रोक है, मौजूदा वीजाधारकों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं. यह भी साफ किया गया है कि नीति की समीक्षा कब होगी और कब तक यह लागू रहेगी, इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है.