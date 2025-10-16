नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मेड इन इंडिया वॉरशिप और सबमरीन से समंदर में ताकत दिखा रहा भारत

Hindustan Shipyard Limited: भारत की डिफेंस कंपनी हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड लगातार सफलता के परचम लहरा रही है. भारत की शिप बिल्डिंग क्षमता में अहम रोल निभाने इस पीएसयू कंपनी ने नौसेना की आत्मनिर्भर भारत की मुहीम को बल दिया है. स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर वॉरशिप की डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग को रिकॉर्ड समय में तैयार किया जा रहा है. शिपयार्ड में चल रहे प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के लिए नौसेना अधिकारियों का दौरा होता रहा है. इसी कड़ी में 10 अक्टूबर को ईस्टर्न नेवल कमांडर वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के विशाखापत्तनम केंद्र का दौरा किया.

HSL पहुंचें वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के दौरे पर पहुंचे वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने HSL में चल रहे प्रोजेक्ट्स का जायदा लिया. नौसैनिक वॉरशिप्स के निर्माण कार्यों की समीक्षा की. पनडुब्बियों के ओवरहॉल और रिफिटिंग की जानकारी ली. स्कॉर्पीन क्लास समेत दूसरी पनडुब्बियों के रिपेयरिंग वर्क पर अपडेट लिए. बता दें कि भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और नौसेना के बीच साल 2018 में ‘निस्तार क्लास प्रोजेक्ट’को लेकर डील हुई थी. इस डील के तहत दो डाइविंग सपोर्ट वेसेल्स तैयार किए जाने थे. इसकी डेडलाइन 36 महीने की थी, लेकिन ये अपनी डेडलाइन से पीछे रह गई. कोविड महामारी की वजह इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन को पूरा नहीं कर पाई HSLने पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसेल निस्तार नेवी तैयार कर नौसेना को सैंप दिया है. वहीं दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसेल निपुण का काम तेजी से जारी है.

क्या है डाइविंग सपोर्ट वेसेल निपुण का काम

बता दें कि स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसेल निपुण नौसैनिकों की सुरक्षा में अहम रोल निभाती है. पनडुब्बी के डूबने की स्थिति में सबमरीन में फंसे नौसैनिकों के रेस्क्यू में वेसल काम आती है. इसकी मदद से डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल (DSRV) को गहरे समंदर में ले जाकर सबमरीन से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाता है. इसी तरह का एक और महत्वपूर्ण आर्डर HSL को मिला है. जिसके तहत साल 2023 में नौसेना ने HSL को 5 सपोर्ट फ्लीट शिप्स की खरीद को मंज़ूरी दी थी. जिसके तहत साल 2027 में भारतीय नौसेना को पहला शिप मिल जाएगा.पहले शिप का काम पिछले साल हिंदुस्तान शिपयार्ड में शुरू हो चुका है. इस शिप के लिए एलएंडटी शिपयार्ड, कट्टुपल्ली की मदद ली जा रही है.