Advertisement
trendingNow12963986
Hindi Newsबिजनेस

नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मेड इन इंडिया वॉरशिप और सबमरीन से समंदर में ताकत दिखा रहा भारत

HSL: भारत की डिफेंस कंपनी हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड लगातार सफलता के परचम लहरा रही है. भारत की शिप बिल्डिंग क्षमता में अहम रोल निभाने वाली इस पीएसयू कंपनी ने नौसेना की आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को बल दिया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 16, 2025, 12:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मेड इन इंडिया वॉरशिप और सबमरीन से समंदर में ताकत दिखा रहा भारत

Hindustan Shipyard Limited: भारत की डिफेंस कंपनी हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड लगातार सफलता के परचम लहरा रही है. भारत की शिप बिल्डिंग क्षमता में अहम रोल निभाने इस पीएसयू कंपनी ने नौसेना की आत्मनिर्भर भारत की मुहीम को बल दिया है. स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर वॉरशिप की डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग को रिकॉर्ड समय में तैयार किया जा रहा है. शिपयार्ड में चल रहे प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के लिए नौसेना अधिकारियों का दौरा होता रहा है. इसी कड़ी में 10 अक्टूबर  को ईस्टर्न नेवल कमांडर वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के विशाखापत्तनम केंद्र का  दौरा किया.  

 HSL पहुंचें वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के दौरे पर पहुंचे वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने HSL में चल रहे प्रोजेक्ट्स का जायदा लिया. नौसैनिक वॉरशिप्स के निर्माण कार्यों की समीक्षा की. पनडुब्बियों के ओवरहॉल और रिफिटिंग की जानकारी ली. स्कॉर्पीन क्लास समेत दूसरी पनडुब्बियों के रिपेयरिंग वर्क पर अपडेट लिए. बता दें कि भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और नौसेना के बीच साल 2018 में ‘निस्तार क्लास प्रोजेक्ट’को लेकर डील हुई थी. इस डील के तहत दो डाइविंग सपोर्ट वेसेल्स तैयार किए जाने थे. इसकी डेडलाइन 36 महीने की थी, लेकिन ये अपनी डेडलाइन से पीछे रह गई. कोविड महामारी की वजह इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन  को पूरा नहीं कर पाई HSLने पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसेल निस्तार नेवी तैयार कर नौसेना को सैंप दिया है. वहीं दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसेल निपुण का काम तेजी से जारी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है डाइविंग सपोर्ट वेसेल निपुण का काम 

बता दें कि स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसेल निपुण नौसैनिकों की सुरक्षा में अहम रोल निभाती है. पनडुब्बी के डूबने की स्थिति में सबमरीन में फंसे नौसैनिकों के रेस्क्यू में  वेसल काम आती है. इसकी मदद से डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल (DSRV) को गहरे समंदर में ले जाकर सबमरीन से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाता है. इसी तरह का एक और महत्वपूर्ण आर्डर HSL को मिला है. जिसके तहत साल 2023 में नौसेना ने HSL को 5 सपोर्ट फ्लीट शिप्स की खरीद को मंज़ूरी दी थी. जिसके तहत साल 2027 में भारतीय नौसेना को पहला शिप मिल जाएगा.पहले शिप का काम पिछले साल हिंदुस्तान शिपयार्ड में शुरू हो चुका है. इस शिप के लिए एलएंडटी शिपयार्ड, कट्टुपल्ली की मदद ली जा रही है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Navy

Trending news

नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
Supreme Court News
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
Bangladeshi
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
Donald Trump
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
Bhagwant Mann
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
Supreme Court News
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
Rahul Gandhi
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
Indrani Ponvasanth
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
PM Modi
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
Lalu Prasad Yadav
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश