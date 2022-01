सिर्फ 977 रुपये में कर पाएंगे हवाई यात्रा! फटाफट करें टिकट बुक, आज है आखिरी मौका

नई दिल्ली: देश की जाने मानी एयरलाइन कंपनी विस्तारा (Vistara) ने फ्लाइट्स टिकट पर शानदार ऑफर पेश किया है. दरअसल, कंपनी कुछ ही दिनों में अपनी 7वीं सालगिरह मनाएगी. आने वाले कुछ दिनों में कंपनी की शुरुआत हुए 7 साल पूरे हो जाएंगे. अपनी 7वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में कंपनी अपने यात्रियों के लिए एक बेहद ही शानदार ऑफर लेकर आई है, जिसके तहत महज 977 रुपये में हवाई सफर किया जा सकेगा.

कंपनी ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नेटवर्क पर विशेष किराए की घोषणा की है. घरेलू हवाई उड़ान का किराया इकोनॉमी क्लास के लिए 977 से शुरू होकर 2677 रुपये तक है. प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस क्लास के लिए यह किराया 9777 रुपये है. अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए भी कंपनी ने नए किराये की घोषणा की है.

We turn 7 in a few days! Enjoy special fares across all 3 classes. Plan your future travel with fares starting at INR 977 all-in! Applicable for travel until 30-Sep-22. Click here: https://t.co/0Ij3Bjhzxy#VistaraTurns7 pic.twitter.com/CLqIIfGkot

— Vistara (@airvistara) January 6, 2022