Russia-China Deal: दुनिया में कोहराम के बीच पुतिन ने खेला 'मास्टरस्ट्रोक', अमेरिका और यूरोप की उड़ी नींद!

China Russia Deal: प‍िछले करीब ढाई महीने से शुरू हुई इजरायल-अमेर‍िका और ईरान की जंग ठंडी पड़ने का नाम नहीं ले रही है. इस जंग के शुरू होने के बाद ईरान ने दुन‍िया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को बंद कर द‍िया. ज‍िससे दुन‍ियाभर में क्रूड और एलपीजी की सप्‍लाई चेन टूट गई. इसका असर यह हुआ क‍ि क्रूड के दाम में जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है. इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के एक बयान से दुनिया के एनर्जी मार्केट में हलचल पैदा हो गई है. पुतिन ने ऐलान क‍िया क‍ि रूस और चीन 'बेहद गंभीर' तेल और एनर्जी एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए हैं.

यद‍ि चीन और रूस के बीच यह डील फाइनल होती है तो अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ना तय है. रूस और चीन के बीच होने वाला एग्रीमेंट दो देशों के बीच का ट्रेड नहीं, बल्‍क‍ि यूरेशियाई महाद्वीप में जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) के फ्लो की द‍िशा बदल सकता है. पुति‍न के बयान के बाद यह उम्‍मीद की जा रही है क‍ि 'पावर ऑफ साइबेरिया-2' पाइपलाइन को लेकर चल रही बातचीत अपने अहम पड़ाव पर पहुंच गई है. यह डील इस दशक के सबसे बड़े एनर्जी एग्रीमेंट में से एक हो सकती है.

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क्‍या है यह परियोजना?

इस परियोजना के तहत 'पावर ऑफ साइबेरिया-2' पाइपलाइन रूस के यामल प्रायद्वीप से शुरू होकर करीब 2,600 किमी की दूरी तय करेगी. यह पाइपलाइन मंगोलिया के रास्ते होते हुए उत्तरी चीन तक पहुंचेगी. योजना के अनुसार, पाइपलाइन को अगले 30 साल तक सालाना 50 अरब क्यूबिक मीटर (bcm) नेचुरल गैस की सप्‍लाई के ह‍िसाब से तैयार क‍िया जा रहा है. जानकारों का मानना है 2030 के बाद जब यह पूरी तरह एक्‍ट‍िव होगी तो रूस की तरफ से चीन को सालाना 100 bcm से ज्यादा गैस सप्लाई की जा सकेगी.

मॉस्को के लिए बड़े विकल्प के तौर पर उभरा चीन

यह एग्रीमेंट यद‍ि कामयाब होता है तो रूस से चीन की ओर अरबों घन मीटर गैस और तेल के न‍िर्यात का रास्‍ता खुलेगा. यूरोपीय देशों की तरफ से आयात कम क‍िये जाने के बाद रूस ने चीन और भारत को अपना मुख्य तेल निर्यातक बाजार बना लिया है. यूक्रेन जंग के बाद पश्‍च‍िमी देशों की तरफ से लगाए गए बैन ने रूस के लिए यूरोपीय एनर्जी मार्केट के दरवाजे करीब-करीब बंद कर द‍िये हैं. ऐसे में मॉस्को के लिए चीन एक विकल्प के तौर पर उभरा है. नई पाइपलाइन से रूस के उस गैस निर्यात का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा चीन की तरफ मुड़ जाएगा, जो पहले यूरोप को सप्लाई क‍िया जाता था.

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डील पर कानूनी तौर पर साइन होने बाकी

रूस की सरकारी एनर्जी कंपनी 'गाजप्रोम' के लिए यह डील रेवेन्‍यू के लिहाज से बेहद खास साब‍ित हो सकती है. दिलचस्प बात यह है कि रूस और चीन इस ट्रेड के लिए डॉलर की बजाय युआन और रूबल में ट्रांजेक्‍शन कर रहे हैं. सितंबर 2025 में हुई इस डील पर कानूनी तौर पर साइन होने अभी बाकी हैं. कीमत और टाइम ल‍िम‍िट जैसी अहम जानकारी पर चीन की अंतिम मुहर लगनी बाकी है. बाजार के जानकारों का कहना है कि इस डील में चीन काफी मजबूत स्‍थ‍ित‍ि में है. बीजिंग को अच्छी तरह पता है कि रूस को इस डील की जरूरत चीन से कहीं ज्यादा है. यही वजह है कि कीमत को लेकर बातचीत अभी खिंच रही है. यदि चीन अपनी शर्तों पर अड़ा तो रूस और गाजप्रोम को मिलने वाला प्रॉफ‍िट उम्मीद से कम हो सकता है.