Advertisement
trendingNow13027283
Hindi Newsबिजनेस

तेल, मिसाइल और जेट्स की तिकड़ी, पुतिन के भारत दौरे से नए र‍िकॉर्ड पर पहुंचेगा दोनों देशों का कारोबार?

Russian President To Visit India: पुतिन 2021 के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं. इस दौरान डिफेंस और एनर्जी समेत कई समझौते हो सकते हैं. इस समझौते से भारत की ताकत और मजबूत होगी, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार को लेकर सख्तियां बढ़ाई हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तेल, मिसाइल और जेट्स की तिकड़ी, पुतिन के भारत दौरे से नए र‍िकॉर्ड पर पहुंचेगा दोनों देशों का कारोबार?

India-Russia Trade : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले हैं. राष्ट्रपति पुतिन 4-5 दिसंबर को राजकीय दौरे पर नई दिल्ली में होंगे. वे इस दौरान 23वें भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे. पुतिन 2021 के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं. इस दौरान डिफेंस और एनर्जी समेत कई समझौते हो सकते हैं. इस समझौते से भारत की ताकत और मजबूत होगी, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार को लेकर सख्तियां बढ़ाई हैं. फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद पश्चिमी देशों के बैन के बावजूद भारत तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है.

23वें भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन की तैयारी में शामिल भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, भारत और रूस अपने बाइलेटरल रिलेशन को मजबूत करने पर ध्यान देंगे और उम्मीद है कि वे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन, मैरीटाइम, हेल्थकेयर और मीडिया एक्सचेंज पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्स का एक पैकेज देंगे. भारत रूस को फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ाने का इच्छुक है और नॉन-टैरिफ बैरियर हटाने की मांग कर रहा है. 

US का भारत पर रूसी तेल न लेने का दबाव

Add Zee News as a Preferred Source

US ने भारत पर डिस्काउंटेड रूसी तेल की खरीद रोकने का दबाव डाला है और भारत पर रूस की मदद करने का आरोप लगाया है. अगस्त में, ट्रंप ने इस मुद्दे पर दबाव बढ़ाने के लिए भारतीय इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया था. भारत ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वो इंटरनेशनल बैन का पालन करता है और अपने नेशनल इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है. लेकिन रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए US बैन के बाद स्थिति और मुश्किल हो सकती है. भारतीय अधिकारियों ने कहा कि देश बैन किए गए प्रोड्यूसर्स से तेल खरीदने से बचेगा, जबकि उन कंपनियों के साथ ऑप्शन खुले रखेगा जो इन बैन के दायरे में नहीं हैं.

डिफेंस कोऑपरेशन पर होगी बात

भारत से उम्मीद है कि वो रूस पर दो और S-400 सरफेस-टू-एयर मिसाइल स्क्वाड्रन की तेजी से डिलीवरी के लिए दबाव डालेगा. भारतीय डिफेंस प्लानर्स का कहना है कि मई में पाकिस्तान के साथ एक छोटे मिलिट्री स्टैंडऑफ के दौरान S-400 असरदार साबित हुआ था.

भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने पिछले हफ्ते नई दिल्ली में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा था, मीटिंग में दोनों पक्षों के बीच डिफेंस पर इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन के बड़े एलिमेंट्स पर फोकस किया जाएगा और ये पक्का करने की कोशिश की जाएगी कि डिलीवरी में देरी खत्म हो. भारत के रूस में बने Su-30MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने और जरूरी मिलिट्री हार्डवेयर की डिलीवरी में तेजी लाने के साथ-साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज और डिजास्टर रिलीफ पर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने पर भी बातचीत होने की उम्मीद है. पिछले कुछ सालों में भारत द्वारा मिलिट्री हार्डवेयर की खरीद में डायवर्सिटी लाने के बावजूद रूस इसका सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है.

रूस भारत को अपना स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 बेचने का इच्छुक है लेकिन नई दिल्ली ने दूसरे विदेशी सप्लायर्स के लिए भी अपने ऑप्शन खुले रखे हैं.

रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, रूस से तेल का इंपोर्ट दिसंबर में कम से कम तीन साल में सबसे कम हो जाएगा. ये नवंबर में कई महीनों के सबसे ऊंचे लेवल से नीचे है. FY25 में $68.7 बिलियन के ट्रेड वॉल्यूम के साथ रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. रूस पहले भारत को हथियार सप्लाई करने वाले टॉप देशों में से एक था और 1985 से 1988 के बीच देश में हुए कुल डिफेंस इम्पोर्ट में रूस का हिस्सा 74% तक था. हालांकि, पिछले कुछ दशकों में हालात बहुत बदल गए हैं और अब भारत अपनी 65% डिफेंस जरूरतें घरेलू मैन्युफैक्चरिंग से पूरी करता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

india-russia trade

Trending news

एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर क्यों लाएगी सरकार? SC में क्या बताया
Supreme Court News
जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर क्यों लाएगी सरकार? SC में क्या बताया
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी ने बंगाल के सांसदों से की मुलाकात, जानें क्या दिया निर्देश?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी ने बंगाल के सांसदों से की मुलाकात, जानें क्या दिया निर्देश?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
jawahar lal nehru
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
Donald Trump
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल