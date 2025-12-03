Russian President To Visit India: पुतिन 2021 के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं. इस दौरान डिफेंस और एनर्जी समेत कई समझौते हो सकते हैं. इस समझौते से भारत की ताकत और मजबूत होगी, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार को लेकर सख्तियां बढ़ाई हैं.
India-Russia Trade : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले हैं. राष्ट्रपति पुतिन 4-5 दिसंबर को राजकीय दौरे पर नई दिल्ली में होंगे. वे इस दौरान 23वें भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे. पुतिन 2021 के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं. इस दौरान डिफेंस और एनर्जी समेत कई समझौते हो सकते हैं. इस समझौते से भारत की ताकत और मजबूत होगी, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार को लेकर सख्तियां बढ़ाई हैं. फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद पश्चिमी देशों के बैन के बावजूद भारत तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है.
23वें भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन की तैयारी में शामिल भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, भारत और रूस अपने बाइलेटरल रिलेशन को मजबूत करने पर ध्यान देंगे और उम्मीद है कि वे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन, मैरीटाइम, हेल्थकेयर और मीडिया एक्सचेंज पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्स का एक पैकेज देंगे. भारत रूस को फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ाने का इच्छुक है और नॉन-टैरिफ बैरियर हटाने की मांग कर रहा है.
US का भारत पर रूसी तेल न लेने का दबाव
US ने भारत पर डिस्काउंटेड रूसी तेल की खरीद रोकने का दबाव डाला है और भारत पर रूस की मदद करने का आरोप लगाया है. अगस्त में, ट्रंप ने इस मुद्दे पर दबाव बढ़ाने के लिए भारतीय इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया था. भारत ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वो इंटरनेशनल बैन का पालन करता है और अपने नेशनल इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है. लेकिन रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए US बैन के बाद स्थिति और मुश्किल हो सकती है. भारतीय अधिकारियों ने कहा कि देश बैन किए गए प्रोड्यूसर्स से तेल खरीदने से बचेगा, जबकि उन कंपनियों के साथ ऑप्शन खुले रखेगा जो इन बैन के दायरे में नहीं हैं.
डिफेंस कोऑपरेशन पर होगी बात
भारत से उम्मीद है कि वो रूस पर दो और S-400 सरफेस-टू-एयर मिसाइल स्क्वाड्रन की तेजी से डिलीवरी के लिए दबाव डालेगा. भारतीय डिफेंस प्लानर्स का कहना है कि मई में पाकिस्तान के साथ एक छोटे मिलिट्री स्टैंडऑफ के दौरान S-400 असरदार साबित हुआ था.
भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने पिछले हफ्ते नई दिल्ली में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा था, मीटिंग में दोनों पक्षों के बीच डिफेंस पर इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन के बड़े एलिमेंट्स पर फोकस किया जाएगा और ये पक्का करने की कोशिश की जाएगी कि डिलीवरी में देरी खत्म हो. भारत के रूस में बने Su-30MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने और जरूरी मिलिट्री हार्डवेयर की डिलीवरी में तेजी लाने के साथ-साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज और डिजास्टर रिलीफ पर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने पर भी बातचीत होने की उम्मीद है. पिछले कुछ सालों में भारत द्वारा मिलिट्री हार्डवेयर की खरीद में डायवर्सिटी लाने के बावजूद रूस इसका सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है.
रूस भारत को अपना स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 बेचने का इच्छुक है लेकिन नई दिल्ली ने दूसरे विदेशी सप्लायर्स के लिए भी अपने ऑप्शन खुले रखे हैं.
रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, रूस से तेल का इंपोर्ट दिसंबर में कम से कम तीन साल में सबसे कम हो जाएगा. ये नवंबर में कई महीनों के सबसे ऊंचे लेवल से नीचे है. FY25 में $68.7 बिलियन के ट्रेड वॉल्यूम के साथ रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. रूस पहले भारत को हथियार सप्लाई करने वाले टॉप देशों में से एक था और 1985 से 1988 के बीच देश में हुए कुल डिफेंस इम्पोर्ट में रूस का हिस्सा 74% तक था. हालांकि, पिछले कुछ दशकों में हालात बहुत बदल गए हैं और अब भारत अपनी 65% डिफेंस जरूरतें घरेलू मैन्युफैक्चरिंग से पूरी करता है.