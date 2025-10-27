वोडाफोन-आइडिया को AGR मामले में बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पुनर्विचार की अनुमति दी, रॉकेट बना कंपनी का शेयर

Vodafone-Idea AGR Case: वित्तीय संकट का सामना कर रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया (Vi) को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन-आइडिया के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये से जुड़े एक अहम मामले में केंद्र सरकार को पुनर्विचार की अनुमति दे दी है. अदालत ने कहा कि वो सरकार के इस फैसले में कोई रोक या हस्तक्षेप नहीं करेगी. शीर्ष अदालत ने ये कि ये मामला सरकार के ‘नीतिगत अधिकार क्षेत्र’ में आता है. केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हालात बदल चुके हैं, सरकार के पास कंपनी में अब 49% हिस्सेदारी है और वोडाफोन आइडिया के 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर 9.8% चढ़कर 9.62 के पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 10.57 रुपये के इंट्राडे हाई पर चला गया है. ये शेयर का 52 वीक हाई भी है. 21 जनवरी, 2025 के बाद पहली बार है जब शेयर 10 रुपये के ऊपर गया है.

क्या है AGR विवाद?

वोडाफोन आइडिया का विवाद सालों चल रहा है. AGR यानी Adjusted Gross Revenue का मतलब कमाई का वो हिस्सा, जिस पर कंपनियों को सरकार को लाइसेंस फीस और बाकी चार्ज देना होता है.पहले ये फीस सिर्फ नेटवर्क पर दिया जाता है, लेकिन बाद में कमाई के दूसरे हिस्से को भी जोड़ा गया. 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एजीआर में जोड़ दिया. इसी फैसले के बाद से सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच बकाया पैसों को लेकर बड़ा झगड़ा शुरू हो गया.

सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भारी बकाया से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को अपने एजीआर (Adjusted Gross Revenue) बकाया चुकाने के लिए कहा था. ये कुल ₹93,520 करोड़ था. इसके लिए 10 साल की अवधि दी गयी थी. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कुल बकाया राशि का 10% हिस्सा 31 मार्च 2021 तक जमा किया जाए, जबकि शेष राशि को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2031 के बीच वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता है. साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में किसी भी प्रकार का नया विवाद या बकाया राशि का पुनर्मूल्यांकन (reassessment) स्वीकार नहीं किया जाएगा.