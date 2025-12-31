Vodafone Idea Share Price: देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) को बुधवार (31 द‍िसंबर) को सरकार ने बड़ी राहत दी. सरकार की तरफ से दी गई राहत का असर कंपनी के शेयर पर नहीं देखाा जा रहा और यह 10 प्रत‍िशत से भी ज्‍यादा टूट गया. केंद्रीय कैबि‍नेट की तरफ से बुधवार को वोडाफोन आइडिया (Vi) के ल‍िये राहत का ऐलान क‍िया. कंपनी के एडजस्‍टेड ग्रॉस रेवेन्‍यू (AGR) बकाया को 87,695 करोड़ रुपये पर फ्रीज कर दिया गया. 31 दिसंबर 2025 तक की इस राश‍ि को लेकर कंपनी को तुरंत क‍िसी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा.

पांच साल के ल‍िए पूरे मोरेटोरियम की अवध‍ि मिली

सरकार की तरफ से क‍िये गए फैसले के तहत वोडाफोन आइडिया (Vi) को पांच साल के ल‍िए पूरा मोरेटोरियम (राहत अवधि) मिली है. इस दौरान बकाया पर क‍िसी तरह का ब्‍याज नहीं देना होगा. फ्रीज क‍िये गए अमाउंट को FY32 (2031-32) से FY41 (2040-41) तक 10 साल में बराबर किस्तों में चुकाना होगा. इससे कंपनी को राहत का मौका म‍िला है. दरअसल, कंपनी पर कुल कर्ज 2 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा का है.

लॉन्‍ग टर्म में कंपनी को राहत म‍िलने की उम्‍मीद

टेलीकॉम विभाग की तरफ से बकाया राश‍ि की दोबारा जांच की जाएगी. डिडक्शन वेरिफिकेशन गाइडलाइंस और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर राशि तय की जाएगी. सरकार की तरफ से एक कमेटी इसका फैसला लेगी. इससे वोडाफोन आइड‍िया को लॉन्‍ग टर्म में राहत म‍िल सकती है. सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि सरकार के पास वोडाफोन आइड‍िया की 49% हिस्सेदारी है.

20 करोड़ से ज्‍यादा ग्राहक जुड़े

हाल‍िया फैसले से साफ है क‍ि सरकार का मकसद हिस्सेदारी बचाना, बकाया का स्‍ट्रक्‍चरल तरीके से पेमेंट करना सुन‍िश्‍च‍ित करना और टेलीकॉम सेक्‍टर के कंप्‍टीशन को बनाए रखना है. वोडाफोन आइड‍िया से इस समय 20 करोड़ से ज्‍यादा ग्राहक जुड़े हैं. अगर Vi डूबी तो टेलीकॉम सेक्‍टर में Jio-Airtel का एकाधिकार हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश से FY18 और FY19 का AGR बकाया पहले से फाइनल है. यह हिस्सा FY26 से FY31 तक बिना किसी बदलाव के चुकाना होगा.

फैसले की खबर आने के बाद वोडाफोन आइड‍िया के शेयर 15.01% टूटकर 10.25 रुपये पर पहुंच गए. निवेशकों की म‍िली-जुली प्रत‍िक्र‍िया देखने को म‍िल रही है. कंपनी को सरकार के फैसले से राहत म‍िली है लेक‍िन शेयर बाजार ने इस खबर को न‍िगेट‍िव तरीके से ल‍िया है.

क‍ितना हो गया नुकसान?

कल वोडाफोन आइड‍िया का शेयर चढ़कर 12.07 रुपये पर बंद हुआ था. लेक‍िन अब यह ग‍िरकर 10.86 रुपये पर कारोबार कर रहा है. एक समय शेयर में करीब 15 प्रत‍िशत की ग‍िरावट देखी गई. मंगलवार सुबह बाजार खुलने से पहले कंपनी की मार्केट कैप 1,30,770 करोड़ रुपये थी. लेक‍िन 10 प्रत‍िशत ग‍िरने के बाद वोडाफोन आइड‍िया का मार्केट कैप ग‍िरकर 1,17,768 करोड़ रुपये पर आ गया. इस तरह न‍िवेशकों को करीब 13000 करोड़ रुपये की चोट लगी है.