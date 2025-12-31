वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत देने के मूड में सरकार! आज फोकस में रहेगा शेयर

Vodafone Idea Share Price: घाटे में डूबी देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को सरकार से बड़ी मदद मिलने की उम्मीद जाग रही है. केंद्रीय कैबिनेट की मीट‍िंग में बुधवार को इस पर फैसला ल‍िया जा सकता है. वोडाफोन आइडिया पर दो लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा का कर्ज है और कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा है. टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइड‍िया पर एडजस्‍टेड ग्रॉस रेवेन्‍यू (AGR) का बकाया करीब 83,000 करोड़ रुपये है.

नए रिवाइवल प्‍लान लागू कर सकेगी कंपनी

इसको लेकर कंपनी ने टेलीकॉम म‍िन‍िस्‍ट्री से भी राहत की मांग की है. कंपनी का कहना है यद‍ि सरकार की तरफ से राहत दी जाती है तो कंपनी अपने नए रिवाइवल प्‍लान को लागू कर सकेगी. कैब‍िनेट एडजस्‍टेड ग्रॉस रेवेन्‍यू (AGR) के बकाया पर लगे भारी ब्याज और पेनल्टी में राहत दे सकती है. यह कदम कंपनी की व‍ित्‍तीय हालत सुधारने में काफी मददगार साबित होगा. अक्टूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था क‍ि AGR का मामला सरकार की पॉल‍िसी का हिस्सा है. इसलिए सरकार की तरफ से इसे आसान बनाने का फैसला ल‍िया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार के फैसले से शेयर में आ सकती है तेजी

अब सरकार की तरफ से इस पर फैसला ल‍िये जाने की उम्‍मीद बढ़ गई है. सरकार यद‍ि वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को राहत देती है तो इससे टेलीकॉम सेक्टर में स्‍टेब‍िल‍िटी आ सकती है. इस खबर के बाद बुधवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर के फोकस में रहने की उम्‍मीद की जा रही है. बाजार खुलने के साथ ही कंपनी के शेयर में तेजी देखने को म‍िल सकती है. कंपनी का शेयर मंगलवार के कारोबारी सत्र में करीब 1 प्रत‍िशत की तेजी के साथ 12.07 रुपये पर बंद हुआ है.

शेयर का हाल

एक द‍िन पहले मंगलवार को वोडाफोन आइड‍िया के शेयर में तेजी देखने को म‍िली. कंपनी का शेयर चढ़कर 12.07 रुपये पर पहुंच गया. शेयर के 52 हफ्ते के लो की बात करें तो यह 6.12 रुपये और हाई लेवल 12.21 रुपये है. जानकारों का कहना है कंपनी को सरकार की तरफ से राहत दी जाती है तो शेयर में और तेजी आ सकती है. मंगलवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के अनुसार कंपनी का कुल मार्केट कैप 1,30,770 करोड़ रुपये हो गया.