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1 लाख की छंटनी, 4 प्लांट बंद; Volkswagen में भूचाल, मैनेजर मैगजीन रिपोर्ट से हड़कंप

Manager Magazin की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अगले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर करीब 100,000 नौकरियों में कटौती कर सकती है और जर्मनी में 4 प्लांट्स को बंद करने पर विचार कर रही है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 26, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:49 PM IST
1 लाख की छंटनी, 4 प्लांट बंद; Volkswagen में भूचाल, मैनेजर मैगजीन रिपोर्ट से हड़कंप
Image Credit: X/Social MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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