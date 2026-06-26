1 लाख की छंटनी, 4 प्लांट बंद; Volkswagen में भूचाल, मैनेजर मैगजीन रिपोर्ट से हड़कंप

Volkswagen layoffs: Volkswagen के CEO ओलिवर ब्लूम (Oliver Blume) कंपनी में बड़े पैमाने पर बदलाव की योजना बना रहे हैं. Manager Magazin की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अगले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर करीब 100,000 नौकरियों में कटौती कर सकती है और जर्मनी में 4 प्लांट्स को बंद करने पर विचार कर रही है.
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कंपनी अगले 5 वर्षों में अपने निवेश में लगभग 15% की कमी कर सकती है. इससे कुल निवेश €130 बिलियन ($148 बिलियन) के आसपास रह जाएगा.
ब्लूम और CFO Arno Antlitz मिलकर कंपनी के इन्फ्रा को पूरी तरह बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं. इसमें VW ब्रांड और इसके पार्ट्स ऑपरेशंस को अलग-अलग यूनिट्स में बांटने की योजना भी शामिल है. कहा जा रहा है कि ये कदम कंपनी पर बढ़ते दबाव के कारण उठाया जा रहा है. इसमें चीनी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, टैरिफ का असर और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में महंगा ट्रांजिशन शामिल है.
रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मनी के Hanover, Zwickau, Emden और Audi के Neckarsulm प्लांट्स में उत्पादन धीरे-धीरे बंद किया जा सकता है, जब मौजूदा मॉडल्स का उत्पादन पूरा हो जाएगा. हालांकि, कंपनी के वर्क्स काउंसिल और IG Metall यूनियन ने इन प्रस्तावों का कड़ा विरोध करने की बात कही है.
FY 2025 में ग्रुप में कर्मचारियों की संख्या 667,164 थी, इसमें से करीब 43% कर्मचारी जर्मनी में कार्यरत थे. इसका मतलब है कि प्रस्तावित छंटनी कुल कर्मचारियों का लगभग 15% हिस्सा हो सकती है. Manager Magazin के मुताबिक, ये प्लान ब्लूम के 'Group Target Picture' 2030 कॉन्सेप्ट का हिस्सा है. इसे उन्होंने हाल ही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया था और जिसे वो 9 जुलाई को सुपरवाइजरी बोर्ड के सामने पेश करने की योजना बना रहे हैं.