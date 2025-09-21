रिटायर हो चुके कर्मचारी को प्रमोशन और एरियर का लालच पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने झटका देकर कही बड़ी बात
Advertisement
trendingNow12931578
Hindi Newsबिजनेस

रिटायर हो चुके कर्मचारी को प्रमोशन और एरियर का लालच पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने झटका देकर कही बड़ी बात

 अक्सर सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी अपने हक और लाभ पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ते रहते हैं. लेकिन इस बार एक मामला ऐसा सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दे दिया कि देरी से किया गया दावा, न्याय से वंचित कर देता है.

Written By  Shivendra Singh|Edited By: Gaurav Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिटायर हो चुके कर्मचारी को प्रमोशन और एरियर का लालच पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने झटका देकर कही बड़ी बात

अक्सर सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी अपने हक और लाभ पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ते रहते हैं. लेकिन इस बार एक मामला ऐसा सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दे दिया कि देरी से किया गया दावा, न्याय से वंचित कर देता है. केरल एक्साइज डिपार्टमेंट के पूर्व प्रिवेंटिव ऑफिसर कृष्णन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट के 11 साल बाद प्रमोशन और एरियर की मांग करना कानूनन मान्य नहीं है.

कृष्णन ने जनवरी 2008 में रिटायर होने के बाद पाया कि उनके कई जूनियर कर्मचारियों को प्रमोशन और बकाया वेतन भत्ते मिले, लेकिन उन्हें नहीं. उन्होंने विभाग को कई पत्र लिखकर शिकायत की. जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने 2019 में यानी रिटायरमेंट के 11 साल बाद केरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की. ट्रिब्यूनल ने 2024 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया और हाईकोर्ट ने भी 2025 में इसे बरकरार रखा. लेकिन केरल सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले गई.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2025 को सुनवाई करते हुए कहा कि मामला बेहद पुराना है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार-बार रिप्रजेंटेशन देने से पुराने दावे नए नहीं हो जाते.
कोर्ट ने पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कानून आलसी और देरी करने वाले दावेदारों को राहत नहीं देता. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसे तुरंत कानूनी कदम उठाने चाहिए, न कि सालों इंतजार करना चाहिए.

एक्सपर्ट्स की राय

कानूनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सबक है. दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट तुषार नायर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से साफ किया कि रिपीटेड रिप्रजेंटेशन से डेड केस को जीवित नहीं किया जा सकता.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
Maharashtra news
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
PM Modi speech
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
Narendra Modi
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
pm modi speech LIVE updates
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
;