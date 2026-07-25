EPFO Claim Status: घर बैठे मिनटों में जानें PF और पेंशन क्लेम का स्टेटस, ये हैं 4 आसान तरीके

EPFO Claim Status: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों मेंबर्स के लिए PF, पेंशन और फंड ट्रांसफर से जुड़े क्लेम का स्टेटस जानना पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है. अब EPF मेंबर्स अपने क्लेम की स्थिति घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल, UMANG ऐप, SMS या मिस्ड कॉल के जरिए कुछ ही मिनटों में देख सकते हैं.
हाल ही में EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर के अनुसार खातों में ब्याज जमा करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है. ऐसे में जिन सदस्यों ने PF निकासी, ट्रांसफर या पेंशन से जुड़ा कोई क्लेम किया है. वे उसका स्टेटस आसानी से ट्रैक कर सकते हैं.
सबसे पहले Google Play Store या Apple App Store से UMANG App डाउनलोड करें
आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और 4 अंकों का M-PIN बनाएं
लॉगिन करने के बाद All सर्विसेज में जाकर EPFO सर्च करें
Employee सेंट्रिक सर्विसेज पर क्लिक करें
ट्रैक क्लेम या Know Your क्लेम स्टेटस विकल्प चुनें
अपना 12 अंकों का UAN दर्ज करें और Get OTP पर क्लिक करें
OTP दर्ज करते ही आपके सभी क्लेम की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी. किसी भी Claim ID पर क्लिक करके उसकी पूरी स्थिति देख सकते हैं.
EPFO के सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करें
Online Services मेन्यू में जाकर Track Claim Status विकल्प चुनें
यहां आपका Tracking ID, Form Type और क्लेम का मौजूदा स्टेटस दिखाई देगा
अगर आपका मोबाइल नंबर UAN से लिंक है तो 7738299899 पर SMS भेजें.
मैसेज का फॉर्मेट:
EPFOHO UAN Language Code
उदाहरण: EPFOHO 123456789012 HIN
भाषा कोड में ENG, HIN, BEN, MAR, GUJ, TAM, TEL, KAN, PAN और MAL शामिल हैं
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें. कुछ ही देर में आपके मोबाइल पर क्लेम या PF खाते से जुड़ी जानकारी SMS के जरिए भेज दी जाएगी. जरूरत पड़ने पर सदस्य EPFO के टोल-फ्री नंबर 1800 118 005 या 1800 114 470 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
जिन सदस्यों ने EPS-95 के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया है. वे भी UMANG ऐप और EPFO पोर्टल के जरिए अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं. इसके लिए PPO नंबर, UAN या आवेदन संख्या दर्ज कर OTP सत्यापन करना होगा.
EPFO के अनुसार, यदि सदस्य का KYC पूरा है और आवेदन ऑनलाइन किया गया है, तो सामान्य तौर पर 7 से 10 कार्यदिवस में क्लेम का निपटारा हो जाता है. वहीं, ऑफलाइन क्लेम में 20 दिन तक का समय लग सकता है. यदि 20 दिनों के बाद भी क्लेम का निपटारा नहीं होता है, तो सदस्य EPFO की शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.