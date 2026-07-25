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EPFO Claim Status: घर बैठे मिनटों में जानें PF और पेंशन क्लेम का स्टेटस, ये हैं 4 आसान तरीके

हाल ही में EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर के अनुसार खातों में ब्याज जमा करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है. ऐसे में जिन सदस्यों ने PF निकासी, ट्रांसफर या पेंशन से जुड़ा कोई क्लेम किया है. वे उसका स्टेटस आसानी से ट्रैक कर सकते हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 25, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:51 PM IST
EPFO Claim Status: घर बैठे मिनटों में जानें PF और पेंशन क्लेम का स्टेटस, ये हैं 4 आसान तरीके
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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