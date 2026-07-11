/एक बहन समंदर की रानी, दूसरी के पास वॉशिंगटन से बड़ा साम्राज्य, जानिए वॉलमार्ट की अरबपति वारिसों की कहानी

Walmart Heiress Story: दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी 'वॉलमार्ट' के फाउंडर्स की बेटियों और अरबपति बहनों की कहानी चर्चा में है. वॉलमार्ट साम्राज्य की वारिस दोनों सगी बहनों ने अपनी जिंदगी को जीने के लिए बिल्कुल अलग-अलग रास्ते चुने हैं. एक बहन समंदर की लहरों पर राज करती है, वहीं दूसरी ने जमीन पर ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है जो कई देशों के शहरों से भी बड़ा है. वॉलमार्ट की वारिस नैंसी वॉल्टन लॉरी को उनके 300 मिलियन डॉलर (करीब 2500 करोड़) के आलीशान सुपरयॉट 'काओस' (Kaos) के लिए जाना जाता है.
दूसरी तरफ, उनकी बड़ी बहन एन वॉल्टन क्रोएनके के पास आलीशान टेक्सास रैंच (फार्महाउस) है. इसका साइज वॉशिंगटन डीसी से 13 गुना बड़ा है. इस विशाल फार्महाउस का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहां गायों को चराने के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जाता है. एन वॉल्टन क्रोएनके का विशाल साम्राज्य टेक्सास के छह जिलों में फैला है. 'वैगनर रैंच' (Waggoner Ranch) नाम से जाना जाने वाला यह फॉर्म हाउस 5,10,527 एकड़ में फैला है. इसके अंदर कई बड़ी झीलें, दर्जनों तेल के कुएं, हजारों मवेशी, बेशकीमती घोड़े और जंगली जानवर हैं.
इस ऐतिहासिक संपत्ति पर 2016 से एन वॉल्टन क्रोएनके और उनके अरबपति पति स्टेन क्रोएनके का मालिकाना हक है. स्टेन क्रोएनके ने जब इस रैंच को खरीदा तो उन्होंने अमेरिकी इतिहास की सबसे मशहूर संपत्तियों में से एक को अपने नाम कर लिया. 25 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक 78 वर्षीय स्टेन क्रोएनके खेल की दुनिया के भी बड़े नाम हैं और वह 'लॉस एंजिल्स रैम्स' जैसी बड़ी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी के मालिक हैं. स्टेन और एन की शादी को 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं. इस प्रॉपर्टी के अंदर 1400 एकड़ की प्राइवेट झील, मछली पकड़ने के गुप्त तालाब और मीलों लंबी सड़कें हैं.
वैगनर रैंच महज आराम फरमाने की जगह नहीं, बल्कि यह बड़े लेवल पर काम करने वाला खेती और पशुपालन का केंद्र है. इस मैदान में एक साथ 14000 से ज्यादा मवेशी चर सकते हैं. इतनी बड़ी जगह पर घोड़ों से या पैदल चलकर पशुओं को संभालना मुश्किल है. इस कारण रैंच में फुल-टाइम काम करने वाले पायलट डेविड ब्रॉकलहर्स्ट पशुओं को इकट्ठा करने और उनकी निगरानी के लिए 'बेल जेटरेंजर' हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं. इस रैंच के जियोग्राफी समझना आसान नहीं था. पायलट डेविड को इस जमीन और इसके रास्तों को समझने में दो साल का समय लग गया था. इसके अलावा, यहां पर 25 से 30 हजार एकड़ जमीन पर खेती की जाती है.
आंकड़ों के अनुसार, स्टेन क्रोएनके अमेरिका के सबसे बड़े जमींदार हैं. उनके पास पूरे देश में करीब 27 लाख एकड़ जमीन है. वैगनर रैंच उनके इस विशाल पोर्टफोलियो का सबसे खास हिस्सा है. एन वॉल्टन की छोटी बहन नैंसी वॉल्टन लॉरी को समंदर से बेहद प्यार है. नैंसी को यह संपत्ति 1995 में पिता जेम्स 'बड' वॉल्टन की मौत के बाद विरासत में मिली थी. नैंसी का यॉट 'काओस' दुनिया के सबसे बड़े और महंगे प्राइवेट यॉट्स में गिना जाता है. डच शिपयार्ड ओशिनको द्वारा बनाए गए इस 110 मीटर लंबे आलीशान जहाज की कीमत करीब 300 मिलियन डॉलर है. इस यॉट में 15 लग्जरी सुइट्स हैं जिनमें 30 मेहमान आराम से रह सकते हैं. इसमें कीमती मार्बल, ईरानी सफेद गोमेद पत्थर, स्विमिंग पूल, स्पा, हेलिपैड, सिनेमा हॉल और एक बड़ा एक्वेरियम मौजूद है.