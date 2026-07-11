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एक बहन समंदर की रानी, दूसरी के पास वॉशिंगटन से बड़ा साम्राज्य, जानिए वॉलमार्ट की अरबपति वारिसों की कहानी

वॉलमार्ट की वारिस दोनों सगी बहनों ने अपनी जिंदगी को जीने के लिए एकदम अलग-अलग रास्ते चुने हैं. एक बहन समंदर की लहरों पर राज करती है, तो दूसरी ने जमीन पर ऐसा व‍िशाल साम्राज्य खड़ा किया है जो कई शहरों के कुल क्षेत्रफल से भी ज्‍यादा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 11, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:57 AM IST
एक बहन समंदर की रानी, दूसरी के पास वॉशिंगटन से बड़ा साम्राज्य, जानिए वॉलमार्ट की अरबपति वारिसों की कहानी
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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