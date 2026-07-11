/एक बहन समंदर की रानी, दूसरी के पास वॉशिंगटन से बड़ा साम्राज्य, जानिए वॉलमार्ट की अरबपति वारिसों की कहानी

आंकड़ों के अनुसार, स्टेन क्रोएनके अमेरिका के सबसे बड़े जमींदार हैं. उनके पास पूरे देश में करीब 27 लाख एकड़ जमीन है. वैगनर रैंच उनके इस विशाल पोर्टफोलियो का सबसे खास हिस्सा है. एन वॉल्टन की छोटी बहन नैंसी वॉल्टन लॉरी को समंदर से बेहद प्यार है. नैंसी को यह संपत्ति 1995 में पिता जेम्स 'बड' वॉल्टन की मौत के बाद विरासत में मिली थी. नैंसी का यॉट 'काओस' दुनिया के सबसे बड़े और महंगे प्राइवेट यॉट्स में गिना जाता है. डच शिपयार्ड ओशिनको द्वारा बनाए गए इस 110 मीटर लंबे आलीशान जहाज की कीमत करीब 300 मिलियन डॉलर है. इस यॉट में 15 लग्जरी सुइट्स हैं जिनमें 30 मेहमान आराम से रह सकते हैं. इसमें कीमती मार्बल, ईरानी सफेद गोमेद पत्थर, स्विमिंग पूल, स्पा, हेलिपैड, सिनेमा हॉल और एक बड़ा एक्‍वेर‍ियम मौजूद है.