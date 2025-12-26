Advertisement
Hindi Newsबिजनेसनए साल में रहना है टेंशन फ्री, तो फॉलो करें ये 6 टिप्स; नहीं रहेगी पैसों की तंगी

नए साल में रहना है टेंशन फ्री, तो फॉलो करें ये 6 टिप्स; नहीं रहेगी पैसों की तंगी

साल 2025 के खत्म होने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ सरल कदम उठाए जा सकते हैं. नए साल में वित्तीय तनाव से बचने के लिए ये सुझाव आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं.

 

Dec 26, 2025
New Year 2026: साल 2025 के अंत से पहले अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ आसान कदम उठाए जा सकते हैं. सबसे पहले, 2025 के खर्च और बचत का आकलन करें, ताकि आपको यह समझ में आए कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है. फिर, 2026 के लिए एक सरल और सटीक बजट तैयार करें, जिसमें घर का किराया, बिल, राशन, स्कूल फीस, EMI और बचत शामिल हो. इसके अलावा, अपनी इमरजेंसी फंड को मजबूत करें और देखें कि आपके पास तीन से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा जमा है या नहीं. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की समीक्षा करें, ताकि आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. बचत और निवेश के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करें, जैसे हर महीने एक निश्चित राशि SIP में डालना. अंत में, रोजमर्रा की खर्चीली आदतों पर ध्यान दें और उन्हें सुधारें. इन कदमों से नया साल आर्थिक रूप से सुरक्षित और तनाव-मुक्त रहेगा.

1. 2025 के खर्च और बचत का करें आकलन
  
सबसे पहले, इस साल की आमदनी, खर्च और बचत का एक मोटा हिसाब लगाएं. यह जानना जरूरी है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है जिससे आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर समझ सकेंगे.

2. 2026 के लिए आसान बजट बनाएं

 आने वाले साल के लिए एक ऐसा बजट तैयार करें जिसे आप आसानी से निभा सकें. इसमें घर का किराया, बिल, राशन, ट्रांसपोर्ट, स्कूल फीस, EMI, बचत और अन्य खर्च शामिल करें. बजट सख्त नहीं होना चाहिए, ताकि आप उसे पूरे साल आराम से फॉलो कर सकें.

3. आपातकालीन फंड को मजबूत करें
   
जीवन में अचानक खर्चे या आमदनी में कमी आ सकती है ऐसे में आपातकालीन फंड बहुत काम आता है. अगर आपके पास तीन से 6 महीने के खर्चों के बराबर राशि नहीं है तो इसे बढ़ाने के लिए महीने में थोड़ी-थोड़ी बचत शुरू करें.

4. इंश्योरेंस कवर की समीक्षा करें
   
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की समीक्षा करें. हेल्थ इंश्योरेंस आजकल के मेडिकल खर्चों के हिसाब से पर्याप्त होना चाहिए और पूरे परिवार को कवर करना चाहिए. लाइफ इंश्योरेंस यह सुनिश्चित करता है कि परिवार को किसी अनहोनी की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा मिले इस लिए अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराया है तो इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार कराए.

5. बचत और निवेश के स्पष्ट लक्ष्य करें तय 
   
सिर्फ यह सोचने के बजाय कि अगले साल ज्यादा बचत करेंगे यह तय करें कि कितना और कैसे बचत करनी है. जैसे हर महीने एक निश्चित राशि SIP में डालना या इमरजेंसी फंड को पूरा करना.

6. पैसों से जुड़ी छोटी-छोटी आदतें सुधारें
   
अपनी रोजमर्रा की उन आदतों पर ध्यान दें जो पैसों की बर्बादी करती हैं जैसे बार-बार बाहर का खाना, बिना जरूरत ऑनलाइन खरीदारी या बेकार सब्सक्रिप्शन. इन आदतों को सुधारने से बचा हुआ पैसा आपकी बचत को मजबूत करेगा. इन सरल कदमों को अपनाकर आप नए साल में आर्थिक रूप से सुरक्षित और तनाव-मुक्त रह सकते हैं.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

New year 2026

Trending news

