Anil Singhvi: शेयर बाजार में निवेशकों के लिए बिल्कुल नए और अनोखे सेक्टर की एंट्री होने जा रही है. Waterways Leisure Tourism का IPO 23 जून 2026 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है. लंबे समय से इस आईपीओ का इंतजार कियाा जा रहा था. आईपीओ आने से पहले मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत की है. बातचीत के दौरान कंपनी के बिजनेस मॉडल, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, बेड़े में नए जहाजों को शामिल करने और भारत में क्रूज टूरिज्म की संभावनाओं पर लंबी चर्चा हुई. मैनेजमेंट का दावा है कि उनका टारगेट क्रूजिंग को आम भारतीय के बजट में लाना है. कंपनी अपने ग्राहकों को इंटरनेशनल लेवल का अनुभव भारतीय अंदाज में मुहैया करा रही है.
कंपनी के मैनेजमेंट के अनुसार उनका पूरा बिजनेस मॉडल 'अफोर्डेबल लग्जरी' (किफायती विलासिता) पर बेस्ड है. इसका मतलब हुआ कि यात्रियों को अनुभव पूरी तरह इंटरनेशनल क्रूज जैसा मिलेगा. लेकिन इसे खासतौर पर भारतीय प्राथमिकताओं और बजट के अनुसार तैयार किया गया है. कंपनी ने एक अहम जानकारी शेयर करते हुए बताया कि क्रूज यात्रा का आनंद लेने के लिए यात्रियों को हर बार पासपोर्ट और वीजा की झंझट से गुजरने की जरूरत नहीं है. कई डोमेस्टिक रूट पर यात्री केवल डीएल या दूसरी सरकारी आईडी के जरिए आसानी से सफर कर सकते हैं. यह कदम देश में क्रूज टूरिज्म को आम लोगों के लिए बेहद आसान बनाता है.
Waterways Leisure Tourism की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई थी. आज बाजार में यह Cordelia Cruises ब्रांड के जरिये देश की सबसे बड़ी क्रूज कंपनी के रूप में काम कर रही है. कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अब तक 7.3 लाख से ज्यादा यात्री Cordelia Cruises से सफर कर चुके हैं. कंपनी का दावा है कि देश के Ocean Cruise Market में उसकी 79 फीसदी हिस्सेदारी है. घरेलू क्रूजिंग सेगमेंट की बात करें तो कंपनी इसमें खुद को मार्केट लीडर मानती है. कंपनी अभी MV Empress जहाज के जरिये सेवाएं दे रही है. घरेलू रूट पर मुंबई, गोवा, कोच्चि, चेन्नई और लक्षद्वीप के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे इंटरनेशनल रूट पर भी सर्विस मिलती है.
23 जून को खुलने वाले आईपीओ से कंपनी 585 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान कर रही है. आईपीओ (IPO) का प्राइस बैंड 769-808 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. मैनेजमेंट के अनुसार आईपीओ के जरिये जुटाई जाने वाली राशि में से 480 करोड़ रुपये का इस्तेमाल लीज डिपॉजिट और लीज भुगतान के लिए किया जाएगा. यह पैसा खासतौर से Norwegian Sky और Norwegian Sun नामक दो नए जहाज से जुड़े खर्चें पर लगाया जाएगा. मैनेजमेंट ने बताया कि शुरुआत में योजना एडवांस लीज रेंटल के जरिये भुगतान करने की थी. लेकिन प्रोसेस में देरी के कारण कंपनी ने शुरुआती भुगतान अपने इंटरनल एक्यूरल्स से किया है. इस कारण IPO का साइज पहले के मुकाबले छोटा रखा गया है.
कंपनी ने बताया कि IPO प्रोसेस शुरू करते समय दो नए जहाजों का टारगेट रखा गया था. पहला जहाज इसी साल आएगा और इसकी सेलिंग अक्टूबर महीने से शुरू होने की उम्मीद है. बेड़े में दूसरे जहाज को अगले साल शामिल किया जाएगा. इन दोनों जहाजों के जरिये कंपनी करीब 3200 करोड़ रुपये के एक्सपेंशन पर काम कर रही है. मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी शुरुआत से प्रॉफिट में रही है. कर्ज को लेकर बाजार में जो तस्वीर दिखाई देती है उसका बड़ा हिस्सा स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग से जुड़ा है. बड़े एक्सपेंशन खर्च के बावजूद कंपनी ने FY26 में करीब 52 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया है. मैनेजमेंट का कहना है कि 70–75 प्रतिशत बिजनेस इन-हाउस एजेंट नेटवर्क से आता है.
कंपनी के अनुसार, देश में क्रूजिंग इंडस्ट्री अभी अपने शुरुआती दौर में है. इस कारण इंडस्ट्री में लॉन्ग-टर्म ग्रोथ के बड़े मौके हैं. अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए कंपनी केवल ट्रेडिशनल टूरिज्म पर निर्भर नहीं है. कंपनी डेस्टिनेशन वेडिंग, MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन), कॉरपोरेट इवेंट्स और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी जैसे हाई-मार्जिन सेगमेंट्स पर फोकस कर रही है. इस सेक्टर को सरकार के महत्वाकांक्षी 'क्रूज भारत मिशन' (Cruise Bharat Mission) से भी बूस्ट मिलने की उम्मीद है. इसका टारगेट साल 2037 तक देश को दुनिया के नक्शे पर प्रमुख क्रूज डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है. आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया जैसे नए और रोमांचक इंटरनेशनल रूट्स को भी अपने नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है.