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Waterways Leisure Tourism IPO: कल से खुल रहा आईपीओ, अनिल सिंघवी से बातचीत में मैनेजमेंट ने बताया पूरा फ्यूचर प्लान

Cordelia Cruise: नवंबर 2020 में शुरू हुई Waterways Leisure Tourism आज बाजार में Cordelia Cruises ब्रांड के जर‍िये देश की सबसे बड़ी क्रूज कंपनी के रूप में काम कर रही है. कंपनी अब तक 7.3 लाख से ज्यादा यात्र‍ियों को Cordelia Cruises के जर‍िये सफर करा चुकी है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 22, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:08 PM IST
Waterways Leisure Tourism IPO: कल से खुल रहा आईपीओ, अनिल सिंघवी से बातचीत में मैनेजमेंट ने बताया पूरा फ्यूचर प्लान

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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