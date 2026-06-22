Anil Singhvi: शेयर बाजार में न‍िवेशकों के ल‍िए बिल्कुल नए और अनोखे सेक्टर की एंट्री होने जा रही है. Waterways Leisure Tourism का IPO 23 जून 2026 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है. लंबे समय से इस आईपीओ का इंतजार क‍ियाा जा रहा था. आईपीओ आने से पहले मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत की है. बातचीत के दौरान कंपनी के बिजनेस मॉडल, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, बेड़े में नए जहाजों को शामिल करने और भारत में क्रूज टूरिज्म की संभावनाओं पर लंबी चर्चा हुई. मैनेजमेंट का दावा है कि उनका टारगेट क्रूजिंग को आम भारतीय के बजट में लाना है. कंपनी अपने ग्राहकों को इंटरनेशनल लेवल का अनुभव भारतीय अंदाज में मुहैया करा रही है.