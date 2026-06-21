/El Niño और कमजोर मानसून का खतरा; क्या भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई पर पड़ेगा बड़ा असर?

भारत एक दशक से अधिक समय के सबसे चुनौतीपूर्ण मानसून सीजन का सामना कर रहा है. भीषण गर्मी की लहर ने पहले ही खेती, बिजली व्यवस्था और आम जनजीवन पर दबाव बढ़ा दिया है. अब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पुष्टि की है कि प्रशांत महासागर में El Niño की स्थिति विकसित हो रही है. इसके चलते जून से सितंबर तक मानसून सामान्य से कमजोर रहने की आशंका है.
IMD ने इस वर्ष मौसमी वर्षा को लॉन्ग पीरियड एवरेज का 90% रहने का अनुमान जताया है. वहीं, 1 जून से 16 जून के बीच देश में बारिश सामान्य से 35% कम दर्ज की गई है. कृषि मंत्रालय ने भी 12 राज्यों को चिन्हित किया है जहां वर्षा की कमी का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है. भारत में आज भी करीब 46% कार्यबल कृषि पर निर्भर है. इसलिए कमजोर मानसून को हल्के में नहीं लिया जा सकता.
हालांकि, कृषि का GDP में योगदान घटकर 14-16% रह गया है और सर्विस सेक्टर अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन चुका है. लेकिन, देश की लगभग आधी आबादी आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है. यही वजह है कि कमजोर मानसून का असर ग्रामीण आय, खपत और आर्थिक भावनाओं पर सीधे पड़ सकता है.
इसके अलावा, खाद्य पदार्थ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में लगभग 37% हिस्सेदारी रखते हैं. ऐसे में सब्जियों और अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई को तेजी से ऊपर ले जा सकती है और वर्षा इसका सबसे बड़ा निर्धारक कारक है.
SBI Securities के हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सनी अग्रवाल के अनुसार असली जोखिम राष्ट्रीय स्तर पर बारिश की कमी नहीं, बल्कि उन राज्यों में कमी है जो देश के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक हैं. अगर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गंभीर वर्षा घाटा होता है तो चावल और बासमती उत्पादन प्रभावित हो सकता है.
कमजोर मानसून का असर कई क्षेत्रों पर पड़ सकता है:
एंट्री-लेवल टू-व्हीलर: ग्रामीण आय प्रभावित होने पर छोटी मोटरसाइकिलों की मांग कमजोर हो सकती है
ट्रैक्टर बिक्री: फरवरी 2026 में ट्रैक्टर बिक्री 34% बढ़ी थी, लेकिन मानसून कमजोर रहने पर यह रफ्तार धीमी पड़ सकती है
FMCG कंपनियां: डाबर जैसी कंपनियां, जिनकी 40-50% बिक्री ग्रामीण क्षेत्रों से आती है, मांग में नरमी का सामना कर सकती हैं
उर्वरक कंपनियां: जुलाई और अगस्त की बुवाई अवधि में बारिश की स्थिति इनके प्रदर्शन को तय करेगी
हालांकि भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद हैं. इससे खाद्य महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है.
Elara Capital की अर्थशास्त्री गरिमा कपूर का मानना है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में काफी अधिक मजबूत हुई है. सिंचाई कवरेज बढ़ने, फसल विविधीकरण, MSP, प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और गैर-कृषि ग्रामीण आय में ग्रोथ ने मानसून पर निर्भरता कम की है. इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार देश के लगभग 55% कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जो एक दशक पहले 49.3% थी. यही वजह है कि 2015-16 और 2023-24 जैसे El Niño वर्षों में भी दोपहिया वाहनों की बिक्री क्रमशः 3% और 13.3% बढ़ी थी.
लेकिन, असली परीक्षा जुलाई के मध्य से अगस्त तक होगी. अगर इस दौरान बारिश में सुधार होता है तो अर्थव्यवस्था पर असर सीमित रह सकता है. लेकिन अगर बारिश की कमी जारी रहती है. खासकर पंजाब, हरियाणा और अन्य कृषि प्रधान राज्यों में, तो महंगाई, ग्रामीण मांग और आर्थिक विकास पर दबाव बढ़ सकता है.