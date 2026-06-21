/El Niño और कमजोर मानसून का खतरा; क्या भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई पर पड़ेगा बड़ा असर?

Elara Capital की अर्थशास्त्री गरिमा कपूर का मानना है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में काफी अधिक मजबूत हुई है. सिंचाई कवरेज बढ़ने, फसल विविधीकरण, MSP, प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और गैर-कृषि ग्रामीण आय में ग्रोथ ने मानसून पर निर्भरता कम की है. इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार देश के लगभग 55% कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जो एक दशक पहले 49.3% थी. यही वजह है कि 2015-16 और 2023-24 जैसे El Niño वर्षों में भी दोपहिया वाहनों की बिक्री क्रमशः 3% और 13.3% बढ़ी थी.