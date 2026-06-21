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El Niño और कमजोर मानसून का खतरा; क्या भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई पर पड़ेगा बड़ा असर?

IMD ने इस वर्ष मौसमी वर्षा को लॉन्ग पीरियड एवरेज का 90% रहने का अनुमान जताया है. वहीं 1 जून से 16 जून के बीच देश में बारिश सामान्य से 35% कम दर्ज की गई है. कृषि मंत्रालय ने भी 12 राज्यों को चिन्हित किया है जहां वर्षा की कमी का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 21, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:15 PM IST
El Niño और कमजोर मानसून का खतरा; क्या भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई पर पड़ेगा बड़ा असर?
Image Credit: Canva/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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