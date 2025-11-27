Advertisement
शाद‍ियों में होगी साढ़े 6 लाख करोड़ की शॉप‍िंग, इन स्‍टॉक में पैसा लगाकर हो सकते हैं मालामाल

Share Market Wedding Season: शेयर बाजार आज चढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है. दूसरी तरफ शाद‍ियों के सीजन के दौरान लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. इसका असर भी आने वाले समय में शेयर मार्केट पर देखने को म‍िलने की उम्‍मीद है.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 27, 2025, 03:18 PM IST
Share Market Tips: इस बार 1 नवंबर से 14 दिसंबर तक देशभर में 48 लाख शादियां होने जा रही हैं. CAIT के अनुसार महज 45 दिन में देश में 6.5 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस बार जनवरी में शाद‍ियों की लगन कम होने के कारण इन द‍िनों के दौरान कपड़े, गहने, होटल, बेडशीट और तौल‍िया तक हर सेक्‍टर में बंपर ब‍िक्री के आसान हैं. शेयर बाजार के जानकारों का कहना है क‍ि 'वेडिंग बूम' कई कंपनियों के प्रॉफ‍िट को जबरदस्‍त तरीके से आगे बढ़ा रहा है.

सूट-शेरवानी की जबरदस्‍त ब‍िक्री

कपड़ों की दुकानों पर लंबी लाइन के कारण Arvind Fashions की प्रीमियम सूट-शेरवानी की ब‍िक्री जबरदस्‍त तरीके से हो रही है. दूल्हे की लग्जरी सूटिंग और शादी के जोड़ों के ल‍िये रेमंड लाइफस्‍टाइल पर खूब ब‍िक्री देखी जा रही है. Trendlyne ने इसके शेयर पर 37% तक के रिटर्न की उम्मीद है. इसके अलावा Aditya Birla Fashion के एथनिक और प्रीमियम कुर्ते-साड़ी की डिमांड से इसका शेयर 13% अपसाइड दिख रहा है.

होटल वाले डेस्टिनेशन वेड‍िंग में हुए मालामाल
होटल वालों को डेस्टिनेशन वेड‍िंग ने मालामाल कर दिया है. इंड‍ियन होटल्‍स (Taj) की उदयपुर, जयपुर, गोवा की पैलेस बुकिंग फुल हो गई. इंड‍ियन होटल्‍स के शेयर में भी तेजी आने का अनुमान है. ITC Hotels के शेयर में 24% तक के फायदे की बात कही जा रही है. आप सोने की तेजी के बीच ज्‍वैलरी कंपन‍ियों में न‍िवेश करना चाहते हैं तो कल्‍याण ज्‍वैलर्स, तनिष्‍क और Thangamayil Jewellery का रुख कर सकते हैं. Trendlyne ने कल्‍याण ज्‍वैलर्स के स्‍टॉक में 41% तक तेजी आने का टारगेट दिया है.

द‍िसंबर म‍िड तक शाद‍ियों का सीजन पूरे जोरों पर है. एनालिस्ट का कहना है क‍ि ये कंपन‍ियां आने वाली तिमाहियों में धमाकेदार नतीजे दिखाएंगी. अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर नहीं हैं तो जल्दी से छोटी से छोटी SIP शुरू कर सकते हैं . शादी का सीजन हर साल आता है, लेक‍िन प्रॉफ‍िट हर बार नहीं म‍िलता.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

