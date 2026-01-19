Advertisement
दुन‍िया की ग्रोथ में 20% भारत का योगदान, WEF चीफ की तारीफ के क्‍या हैं मायने? आसान भाषा में समझ‍िए

Borge Brende Statement For Bharat: दावोस में 19 जनवरी से शुरू हुई वर्ल्‍ड इकोनॉम‍िक फोरम की 56वीं सालाना बैठक से पहले WEF चीफ बोर्गे ब्रेंडे ने कहा क‍ि 2026 में भारत इतनी तेजी से बढ़ेगा कि यह ग्‍लोबल ग्रोथ का 20 प्रतिशत योगदान देगा.

Jan 19, 2026
WEF Meeting 2026: दुन‍ियाभर की इकोनॉमी इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रंप के टैर‍िफ से जूझ रही है. इस दौरान होने वाली वर्ल्‍ड इकोनॉम‍िक फोरम (WEF) की 56वीं एनुअल मीट‍िंग उम्‍मीद की क‍िरण बनकर उभरी है. दावोस में 19 से 23 जनवरी 2026 तक चलने वाली इस मीट‍िंग में थीम "A Spirit of Dialogue" के तहत फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड में संवाद की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है. इससे पहले WEF के प्रेसिडेंट और CEO बोर्गे ब्रेंडे (Borge Brende) ने एक चैनल को द‍िये इंटरव्यू में भारत को ग्लोबल ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बताया. उन्होंने बताया, 2026 में भारत इतनी तेजी से बढ़ेगा कि यह ग्‍लोबल ग्रोथ का 20 प्रतिशत योगदान देगा.

द‍िखाई दे रही भारत की आर्थिक ताकत

WEF प्रेसिडेंट की तरफ से द‍िया गया यह बयान भारत की आर्थिक ताकत को द‍िखाने के ल‍िए काफी है. इसके साथ ही यह ग्लोबल साउथ की लीडरशिप और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में नई भूमिका की तरफ भी इशारा करता है. इस दावोस 2026 में भारत की मौजूदगी हर साल के मुकाबले काफी दमदार है. इस बार मीट‍िंग में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्‍यमंत्री और 100 से ज्‍यादा सीईओ ह‍िस्‍सा ले रहे हैं. आइए बात करते हैं दावोस में होने वाले WEF में भारत की भूम‍िका को लेकर-

भारत का 20% योगदान कैसे?
बोर्गे ब्रेंडे के अनुसार भारत इस साल बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज ग्रोथ रेट वाला देश बनेगा. मोदी सरकार के रिफॉर्म जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, डिजिटल इकोनॉमी, मेक इन इंडिया और ग्रीन एनर्जी इतनी तेजी से लागू हो रहे हैं क‍ि भारत ग्लोबल ग्रोथ में 20% का योगदान देगा. WEF की र‍िपोर्ट में और IMF की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि भारत 7%+ के ग्रोथ ट्रैक पर है, जबकि कई विकसित देश 2-3% पर ही अटके हैं. ब्रेंडे ने कहा, "मैं इंड‍ियन इकोनॉमी पर और ज्यादा बुलिश हूं क्योंकि रिफॉर्म्स तेज और मजबूत हैं." भारत का योगदान महज GDP नंबर्स नहीं, बल्‍क‍ि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भी साफ दिख रहा है.

दावोस में भारत की मौजूदगी
दावोस में होने वाले सालाना बैठक में भारत 'Team India' के रूप में सबसे बड़े डेलिगेशन्स में से एक है. इस बार चार से ज्‍यादा केंद्रीय मंत्री, पांच से ज्‍यादा राज्‍यों के मुख्यमंत्री शाम‍िल हो रहे हैं. मुख्‍यमंत्र‍ियों में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, आंध्र के चंद्रबाबू नायडू, मध्य प्रदेश के मोहन यादव आदि शाम‍िल रहेंगे. इसके अलावा देश की 100 शीर्ष कंपन‍ियों जैसे रिलायंस, टाटा, इंफोसिस, भारती एयरटेल आदि के CEO भी ह‍िस्‍सा लेंगे. स्‍टेट लेवल पर महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्य इनवेस्‍टमेंट रोडशो कर रहे हैं, इनका ग्रीन हाइड्रोजन, AI, डेटा सेंटर्स और स्मार्ट सिटी पर फोकस है. प‍िछले साल दावोस में भारत की तरफ से 20 लाख करोड़ से ज्‍यादा के इनवेस्‍टमेंट कमिटमेंट हास‍िल क‍िये गए थे. इस बार भी "Partner with Bharat" मैसेज के साथ लॉन्ग-टर्म कैपिटल आकर्षित करने की कोशिश की जा हरी है.

ग्लोबल साउथ की आवाज और बैलेंसिंग पावर
ब्रेंडे ने भारत को महज ग्रोथ इंजन ही नहीं, बल्कि ज‍ियो-इकोनॉमिक कंफ्रंटेशन (WEF Global Risks Report 2026 का टॉप रिस्क) के दौर में स्टेबलाइजर के रूप में पोजिशन कर रही है. उन्‍होंने कहा ट्रंप 2.0 के टैरिफ और यूक्रेन-गाजा संघर्ष के बीच भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड में बैलेंसिंग रोल निभा रहा है. ब्रेंडे ने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, जो दोनों ही देशों के लि‍ए फायदेमंद रहेगा. भारत AI, क्लीन एनर्जी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में लीड कर रहा है.

चुनौतियां और आगे का रास्ता
हालांकि, भारत के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं. साइबर सिक्योरिटी, इनकम इनइक्‍वेल‍िटी और ग्लोबल ट्रेड वॉर्स को लेकर भारत को हर कदम पर चुनौत‍ियों का सामन करनरा पड़ रहा है. लेकिन भारत की रेजिलिएंस और 'India Everywhere' स्ट्रैटेजी (CII-IBEF से शुरू) इसे मजबूत बनाती है. दावोस 2026 में भारत ग्रोथ द‍िखाने के साथ ही डायलॉग के जरिये ग्‍लोबल कोऑपरेशन को रीशेप कर रहा है.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इत‍िहास
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की शुरुअत 1971 में हुई, उस समय जर्मन प्रोफेसर क्लाउस श्‍वाब ने जेनेवा यूनिवर्सिटी में अध्‍यापन के दौरान European Management Forum के नाम से स्थापित किया. शुरुआत में इसका मकसद यूरोपीय कंपन‍ियों को अमेरिकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में जानकारी देना था. इसकी पहली मीट‍िंग फरवरी 1971 में स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई, इस दौरान 450 यूरोपीय एग्‍जीक्‍यूट‍िव शाम‍िल हुए. 1970 के दशक में वैश्‍व‍िक घटनाओं के असर से फोरम ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों को शामिल किया. 1974 से इसमें राजनीतिक नेता आने लगे. 1987 में इसका नाम बदलकर World Economic Forum कर दिया गया. इसका मकसद अंतरराष्‍ट्रीय संघर्षों के सॉल्‍यूशन और ग्लोबल इश्यूज पर फोकस बढ़ाना है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

