अमीर और अमीर, गरीब और गरीब; नौकरियों का संकट... वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्टडी में Gen Z पर बड़ा खुलासा

World Economic Forum Study : नौकरियों की मार और बढ़ती असमानता ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है. ये दोनों ऐसी चींजें हैं जो किसी भी देश को गर्त में ले जाने के लिए काफी हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक, इनकम में असमानता, घरों की बढ़ती कीमतें, रहने की लागत की चिंताएं और शिक्षा और जॉब मार्केट की जरूरतों के बीच बढ़ता गैप आज के युवाओं की मुख्य समस्या में से एक है.

18 से 30 साल के युवाओं का सर्वे

WEF की रिपोर्ट 'यूथ पल्स 2026: बदलती दुनिया के लिए अगली पीढ़ी से इनसाइट्स' में दुनिया भर में 18 से 30 साल के युवाओं का सर्वे किया गया है.

अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई

इस सर्वे में शामिल लगभग 48.2% लोगों ने कहा कि अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई भविष्य को आकार देने वाला मुख्य आर्थिक ट्रेंड है. इसके बाद 46.3% लोगों ने बढ़ती महंगाई और घर की बढ़ती कीमतों को अपनी सबसे बड़ी चिंता बताया और 42.7% लोगों ने शिक्षा और जॉब मार्केट में जरूरी स्किल्स के बीच बढ़ते गैप पर चिंता जताई.

सबसे खराब स्थिति में युवा

WEF रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, रोजगार की स्थिरता और किफायती आवास तक पहुंच के मामले में युवा सबसे खराब स्थिति में है. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि दुनिया की 71% आबादी अब ऐसे समाजों में रहती है जहां असमानता बढ़ रही है. ये असमानता पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है. क्योंकि युवाओं को अपने माता-पिता की तुलना में ज्यादा रहने की लागत, नौकरी की अनिश्चितता और किफायती आवास और पूंजी तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ रहा है.

कम वेतन वाली नौकरियों में हैं 70% युवा

इस स्टडी में आधे से ज्यादा जवाब देने वालों ने 'वित्तीय चिंताओं' को तनाव और चिंता का सबसे बड़ा कारण बताया है. ये चिंताएं वैश्विक पैटर्न को दर्शाती हैं. 70% से अधिक युवा कर्मचारी अनौपचारिक, असुरक्षित या कम वेतन वाली नौकरियों में हैं और 'ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025' द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग के दबाव को सामाजिक अशांति का एक प्रमुख कारण बताया गया है.

बेरोजगार होने की संभावना तीन गुना अधिक

रिपोर्ट के मुताबिक, 18-30 आयु वर्ग के लोगों के बेरोजगार होने की संभावना अन्य पीढ़ियों की तुलना में तीन गुना अधिक है. इसमें यह भी कहा गया है कि युवा एडिशनल साइड हसल, फ्रीलांस काम और छोटे उद्यमों में शामिल होकर अपने काम के पोर्टफोलियो में विविधता ला रहे हैं.