West Bengal: पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने अपने पहले बजट में राज्य के लोगों के लिए तोहफों की बौछार कर दी है. सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े ऐलान किये हैं. कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार ने कल्याणी में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है. नया एयरपोर्ट करीब 1,000 एकड़ में फैला होगा. पश्चिम बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर स्वपन दासगुप्ता (Swapan Dasgupta) ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही जमीन की पहचान कर ली जाएगी.
इसके अलावा, राज्य के आम नागरिकों के लिए एयर पोर्ट को और आसान व किफायती बनाने के मकसद से राज्य की 'उड़ान' योजना के तहत पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में भी नए एयरपोर्ट डेवलप किये जाएंगे. साथ ही, कूचबिहार एयरपोर्ट के विस्तार के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं. भाजपा सरकार का गठन होने के बाद यह सुवेंदु अधिकारी सरकार का पहला बजट है. विधानसभा परिसर में संक्षिप्त प्रार्थना के बाद वित्त मंत्री ने बजट भाषण शुरू किया.
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार को पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार से विरासत में 8.15 लाख करोड़ का भारी-भरकम लोन का बोझ मिला है. ऐसे में राज्य में राजकोषीय अनुशासन को फिर से बहाल करना और शासन में जनता का विश्वास जीतना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट को जागृत राष्ट्रीय शक्ति से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया है. बजट के तहत राज्य के विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है. ये सभी योजनाएं 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य से प्रेरित हैं.
कोलकाता में यातायात को आसान बनाने के लिए चिंगरीघाटा से न्यू टाउन के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा, दादनपात्रबार में एक गहरे समुद्र के बंदरगाह (डीप-सी पोर्ट) का विकास और बीरभूम में मयूराक्षी नदी पर चार लेन के पुल का निर्माण किया जाएगा. नॉर्थ बंगाल और इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने के लिए दुर्गापुर, आसनसोल और सिलीगुड़ी में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की संभावनाओं को देखते हुए एक स्पेशल स्टडी शुरू करने का भी प्रस्ताव है.
इससे पहले सरकार की तरफ से पेश किये गए बजट में राज्य के लोगों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किये गए. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 फीसदी से बढ़ाकर सीधा 38 फीसदी किया जाएगा. इस तरह डीए में एक ही बार में 20 प्रतिशत का इजाफा किया जा रहा है. डीए की नई दर को आने वाली 1 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी में मोटा इजाफा होगा.
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपये महीना है तो उसे अक्टूबर से 8,000 रुपये महीने का फायदा होगा. एक साल में यह इजाफा 96,000 रुपये का होता है. डीए में होने वाला बदलाव डीआर (DR) के रूप में भी लागू होगा. इसलिए लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन स्ट्रक्चर में भी बदलाव होने वाला है.