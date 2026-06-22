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West Bengal Budget 2026: 'व‍िरासत में 8.15 लाख करोड़ का लोन म‍िला...' वेस्‍ट बंगाल में बनेंगे 3 नए एयरपोर्ट; सरकार का बड़ा ऐलान

Swapan Dasgupta Budget Speech: वेस्‍ट बंगाल में भाजपा सरकार के पहले बजट भाषण के दौरान आम आदमी के ल‍िए कई बड़े ऐलान क‍िये गए. इस दौरान सरकार एक लाख नौकरी और सरकारी कर्मचार‍ियों का डीए 20 प्रत‍िशत बढ़ाने की भी बात कही.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 22, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:47 PM IST
West Bengal Budget 2026: 'व‍िरासत में 8.15 लाख करोड़ का लोन म‍िला...' वेस्‍ट बंगाल में बनेंगे 3 नए एयरपोर्ट; सरकार का बड़ा ऐलान
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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