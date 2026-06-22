West Bengal: पश्‍च‍िम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने अपने पहले बजट में राज्‍य के लोगों के ल‍िए तोहफों की बौछार कर दी है. सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े ऐलान क‍िये हैं. कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार ने कल्याणी में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान क‍िया है. नया एयरपोर्ट करीब 1,000 एकड़ में फैला होगा. पश्‍च‍िम बंगाल के फाइनेंस म‍िन‍िस्‍टर स्वपन दासगुप्ता (Swapan Dasgupta) ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही जमीन की पहचान कर ली जाएगी.