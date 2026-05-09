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Hindi Newsबिजनेसबंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी को कितनी मिलेगी सैलरी? ममता ने 15 सालों में नहीं लिया ₹1, कुर्सी जाने के बाद कितनी पेंशन, किन चीजों की हकदार ?

बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी को कितनी मिलेगी सैलरी? ममता ने 15 सालों में नहीं लिया ₹1, कुर्सी जाने के बाद कितनी पेंशन, किन चीजों की हकदार ?

West Bengal CM Salary:   पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को कितनी सैलरी और क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी. वहीं 15 साल बाद सस्ता से बाहर होने के बाद भी ममता बनर्जी को ये सुविधाएं मिलती रहेंगी. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 09, 2026, 03:01 PM IST
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बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी को कितनी मिलेगी सैलरी? ममता ने 15 सालों में नहीं लिया ₹1, कुर्सी जाने के बाद कितनी पेंशन, किन चीजों की हकदार ?

West Bengal CM Suvendu Adhikari salary :  पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है. सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अमित शाह समेत भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और बड़े चेहरों की मौजूदगी में सुवेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली.  मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें सैलरी, सरकारी भत्ते, सरकारी आवास से लेकर तमाम सुविधाएं मिलेंगी.  

कितनी है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की सैलरी ?  

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर सुवेंदु अधिकारी को करीब 2.10 लाख रुपए की मंथली सैलरी मिलेगी. जिसमें विधायक के तौर पर 50 हजार रुपये, सीएम के तौर पर 1 लाख रुपये की बेसिक सैलरी, सीएम पद के तौर पर 51,600 रुपए का हॉस्पिटैलिटी अलाउंस मिलता है.  

बंगाल के सीएम को सैलरी के अलावा मिलती है कौन-कौन सी फैसिलिटी ?   

CM को आधिकारिक खर्चों और सार्वजनिक मुलाकातों के लिए स्पेशल अलाउंस मिलते हैं.विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र में दफ्तर और समस्याओं के लिए 48,000 रुपये का अलाउंस मिलाता है. डेली सिटिंग अलाउंस के तौर पर 2000 रुपए मिलते हैं, यानी मंथली 60 हजार रुपये मिलते हैं. रहने के लिए सरकारी घर, सरकारी गाड़ी, स्टाफ, टेलीफोन-इंटरनेट बिल जैसी तमाम सुविधाएं मिलती है. सुरक्षा का काफिला मिलता है. Z प्लस सिक्योरिटी के मुफ्त इलाज, फ्री ट्रैवल अलाउंस जैसी तमाम सुविधाएं मिलती हैं.  

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ममता बनर्जी नहीं लेती थी एक भी रुपया सैलरी , अब कितनी मिलेगी पेंशन ? 

15 सालों तक बंगाल की सत्ता संभालने वाली ममता बनर्जी ने कभी भी सैलरी नहीं ली. इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था. उन्होंने बताया कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कभी भी 1 रुपये की सैलरी नहीं ली.न ही सांसद और विधायक के तौर पर कभी पेंशन का लाभ उठाया. उन्होंने बताया कि उनका खर्चा किताबों,लेखनी, पेंटिंग, गीत लेखन से चलता है. ममता बनर्जी 100 से ज्यादा किताबें लिख चुकी हैं. उन किताबों पर उन्हें रॉयल्टी मिलती है, जो सालाना करीब 10 से 11 लाख रुपये है.  इसी तरह से पेटिंग से भी उनकी कमाई होती है,हालांकि पेंटिग से हुई कमाई को वो दान कर देती हैं.  उनके लिखे गानों से उन्हें सालाना करीब 3 लाख रुपये की कमाई होती है.  

EX. सीएम के तौर पर ममता बनर्जी को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी? 

पश्चिम बंगाल में पूर्व विधायकों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले पेंशन, सुविधाओं का निर्धारण द वेस्ट बंगाल सैलेरीज़ ऐंड अलॉउंस ऐक्ट’ और  द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटर एक्ट के माध्यम से तय किया जाता है. मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर पेंशन मिलेगी. इसके अलावा वो सांसद रहीं, जिसका पेंशन भी उन्हें मिलेगा. पूर्व MP के तौर पर उन्हें हर महीने करीब 31000 रुपये की बेसिक पेंशन और भत्ता मिलेगा. सांसदी के साल के हिसाब से हर साल का 2500 रुपये में इसमें जुड़ जाता है. ऐसे में ममता, जिनकी सांसदी 25–30 सालों का है, उन्हें पेंशन के तौर पर 80 से 1 लाख रुपये प्रति माह मिल सकता है. इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर सरकारी आवास, स्टाफ, मेडिकल सुविधाएं, सिक्योरिटी सब मिलती रहेंगी.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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