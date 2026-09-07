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पश्चिम बंगाल में संविदा कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, ₹5000 महीने की सैलरी बढ़ी, जानें किसे मिलेगा फायदा?

पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने कई भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इसमें संविदा और शिक्षा क्षेत्र के कई श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए ₹5,000 की मासिक बढ़ोतरी भी शामिल है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 07, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:55 PM IST
पश्चिम बंगाल में संविदा कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, ₹5000 महीने की सैलरी बढ़ी, जानें किसे मिलेगा फायदा?
Image Credit: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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