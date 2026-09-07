/पश्चिम बंगाल में संविदा कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, ₹5000 महीने की सैलरी बढ़ी, जानें किसे मिलेगा फायदा?

बैठक में विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के तबादले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी मंजूर किया गया. सरकार इस संबंध में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नया विधेयक पेश करेगी. प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर पर कर्मचारियों के म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए वैधानिक व्यवस्था तैयार करना है. सरकार के अनुसार, इस विधेयक को विधानसभा में प्राथमिकता के आधार पर पेश किया जाएगा. कैबिनेट के इन फैसलों से पश्चिम बंगाल में विभिन्न विभागों और शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है.