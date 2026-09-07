/पश्चिम बंगाल में संविदा कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, ₹5000 महीने की सैलरी बढ़ी, जानें किसे मिलेगा फायदा?

West Bengal Salary Hike : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे संविदा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बाद कई श्रेणियों के कर्मचारियों के मासिक भत्ते में ₹5,000 तक की बढ़ोतरी की गई है. इस फैसले से पैरा-टीचर्स, वन सहायक, शिक्षा बंधु, स्पेशल एजुकेटर्स और एसएसके-एमएसके कार्यक्रमों से जुड़े कर्मचारियों समेत हजारों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
सरकार के नए फैसले के तहत राज्य संचालित स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के पैरा-टीचर्स के मासिक भत्ते में ₹5,000 की बढ़ोतरी की गई है.
20,343 प्राथमिक पैरा-टीचर्स का मासिक भत्ता ₹11,941 से बढ़कर ₹16,941 हो जाएगा
21,849 उच्च प्राथमिक पैरा-टीचर्स का मासिक भत्ता ₹15,523 से बढ़कर ₹20,523 हो जाएगा
ये संशोधित भत्ता 1 नवंबर से प्रभावी होगा
सरकार के फैसले से करीब 2,000 वन सहायकों को भी लाभ मिलेगा. इनके मासिक भत्ते में ₹5,000 की बढ़ोतरी की गई है. नया भत्ता 1 अक्टूबर से लागू होगा.
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है. सरकार ने शिक्षा बंधुओं और स्पेशल एजुकेटर्स के मासिक वेतन में ₹5,000 की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इस फैसले से करीब 2,280 शिक्षा बंधुओं को फायदा मिलने की उम्मीद है. इनके लिए संशोधित वेतन व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होगी.
इसके अलावा मैनेजमेंट स्टाफ, SSK असिस्टेंट और MSK असिस्टेंट के मासिक वेतन/भत्ते में भी ₹5,000 की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है. इस तरह सरकार के फैसले से अलग-अलग विभागों और शिक्षा से जुड़े संविदा कर्मचारियों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत मिलेगी.
कैबिनेट ने पूर्व विधायकों के मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है. यह संशोधित मेडिकल भत्ता 1 अगस्त से प्रभावी माना जाएगा.
बैठक में विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के तबादले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी मंजूर किया गया. सरकार इस संबंध में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नया विधेयक पेश करेगी. प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर पर कर्मचारियों के म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए वैधानिक व्यवस्था तैयार करना है. सरकार के अनुसार, इस विधेयक को विधानसभा में प्राथमिकता के आधार पर पेश किया जाएगा. कैबिनेट के इन फैसलों से पश्चिम बंगाल में विभिन्न विभागों और शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है.