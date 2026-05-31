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Hindi NewsबिजनेसAnnapurna Yojana 2026: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये, जानें कौन कर सकता है आवेदन और क्या है पूरी प्रक्रिया

Annapurna Yojana 2026: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये, जानें कौन कर सकता है आवेदन और क्या है पूरी प्रक्रिया

इस योजना के तहत एलिजिबल महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी. इस योजना के तहत पहली किस्त 3 जून 2026 से जारी होने की संभावना है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 31, 2026, 06:43 PM IST
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Annapurna Yojana 2026 :  पश्चिम बंगाल सरकार 1 जून 2026 से अन्नपूर्णा योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत एलिजिबल महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी. इस योजना के तहत पहली किस्त 3 जून 2026 से जारी होने की संभावना है. सरकार की ओर से बताया गया है कि यह नई योजना मौजूदा लक्ष्मीर भंडार योजना की जगह ले सकती है. एलिजिबल लाभार्थियों को सत्यापन प्रक्रिया के बाद अन्नपूर्णा योजना के तहत शामिल किया जाएगा.

क्या है अन्नपूर्णा योजना?

अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में हर महीने 3,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे. इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना और बढ़ती घरेलू महंगाई से निपटने में परिवारों की मदद करना है.

कौन कर सकता है आवेदन?

अन्नपूर्णा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

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  • आवेदक महिला होनी चाहिए

  • पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी हो

  • आयु 25 से 60 वर्ष के बीच हो

  • आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए

  • आयकरदाता नहीं होनी चाहिए

  • केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों की वर्तमान या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं होनी चाहिए

कौन नहीं होगा पात्र?

इस श्रेणी के लोग योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे:

  • टैक्सपेयर्स

  • स्थायी सरकारी कर्मचारी

  • सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति

  • सरकारी संस्थानों से नियमित वेतन या पेंशन पाने वाले लोग

  • सत्यापन प्रक्रिया में अपात्र पाए गए आवेदक

कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?

योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी. यह राशि सीधे आधार लिंक बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाएगी. यह सहायता मौजूदा लक्ष्मीर भंडार योजना की तुलना में काफी अधिक बताई जा रही है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड

  • वोटर आईडी कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र

  • आधार लिंक बैंक खाते की जानकारी या पासबुक

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर

  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • स्टेप 1: आधिकारिक अन्नपूर्णा योजना पोर्टल पर जाएं

  • स्टेप 2: मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें

  • स्टेप 3: OTP सत्यापन पूरा करें

  • स्टेप 4: व्यक्तिगत, पारिवारिक और बैंक संबंधी जानकारी भरें

  • स्टेप 5: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

  • स्टेप 6: आवेदन फॉर्म जमा करें

  • स्टेप 7: भविष्य में ट्रैकिंग के लिए आवेदन संख्या सुरक्षित रखें

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

आवेदक निम्न स्थानों पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं:

  • ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (BDO)

  • नगर निगम कार्यालय

  • पंचायत कार्यालय

  • सरकार द्वारा आयोजित नामांकन शिविर

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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Annapurna Yojana 2026

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