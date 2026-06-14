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WFH Policy: NCR के इस शहर में फ‍िर लागू होगा WFH? ट्रैफ‍िक और तेल खपत कम करने के लि‍ए सरकार का प्‍लान

work from home: प‍िछले द‍िनों पीएम मोदी ने देशवास‍ियों से कार पूल‍िंग और वर्क फ्रॉम होम (WFH) को बढ़ावा देने की अपील की थी. अब हर‍ियाणा सरकार ने द‍िल्‍ली से सटे गुरुग्राम में प्राइवेट कंपन‍ियों से WFH पॉल‍िसी को लागू करने की अपील की है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 14, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:24 PM IST
WFH Policy: NCR के इस शहर में फ‍िर लागू होगा WFH? ट्रैफ‍िक और तेल खपत कम करने के लि‍ए सरकार का प्‍लान
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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