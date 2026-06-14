WFH in Gurgao: दिल्ली से सटे गुरुग्राम की सड़कों पर रेंगते ट्रैफिक और धुएं से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर आ रही है. हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्राइवेट कंपनियों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) की सुविधा दें. इसके अलावा सरकार ने ऑफिस के टाइम में भी बदलाव करने का सुझाव दिया है. सरकार की इस पहल का मकसद सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक को कम करना, तेल की खपत घटाना और एनर्जी क्राइसिस से निपटना है. मौजूदा समय में ग्लोबल लेवल पर तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन टूटने से आर्थिक मोर्चे पर चिंता बढ़ गई है. इसके बाद सरकार इस तरह के फैसले लेने पर मजबूर हुई है.
यदि प्राइवेट कंपनियों ने सरकार की अपील पर काम किया तो इसका सीधा असर देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हब गुड़गांव (गुरुग्राम) पर पड़ने वाला है. फॉर्च्यून 500 (Fortune 500) कंपनियों और बड़े कॉर्पोरेट घरानों का ठिकाना बन चुके गुड़गांव में रोजाना दिल्ली, फरीदाबाद और एनसीआर के अलग-अलग इलाकों से करीब 5 लाख गाड़ियां एंट्री करती हैं. ऑफिस टाइमिंग के दौरान यहां की सड़कों पर कारों की लंबी कतार लगना और भयंकर जाम आम हो गया है. इससे कीमती समय के साथ फ्यूल की भी बर्बादी होती है. समस्या का सॉल्यूशन खोजने के लिए राज्य सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दिये हैं कि वे नैसकॉम (Nasscom), सीआईआई (CII) और फिक्की (FICCI) के साथ मिलकर इस प्लानिंग को पूरा करें.
हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी एडवाइजरी में इस बात का जिक्र किया गया कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और जंग के हालात की वजह ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. इस कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और ईंधन की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिससे देश के आयात पर दबाव बढ़ रहा है. इसी दबाव को कम करने और संसाधनों की बचत के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को सलाह देने के साथ ही सरकारी विभागों में भी कड़े नियम लागू किये हैं. इसमें गाड़ियों का यूज लिमिटेड करना और वर्चुअल मीटिंग आयोजित करने के लिए कहा गया है.
सरकार के प्रस्ताव का इंडस्ट्रीज और नौकरीपेशा की तरफ से स्वागत किया गया है. नौकरी करने वालों का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम (WFH) से कर्मचारियों का आने-जाने का समय बचता है और कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है. एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले अजय सिंह का कहना है कि घर से काम करने से पैसे और समय दोनों की बचत होती है. इससे पर्यावरण को भी साफ-सुथरा रखने में मदद मिलती है. हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने सभी सरकारी महकमों को आदेश दिया है कि वे सितंबर तक पेट्रोलियम और ईंधन पर होने वाले खर्च में 20 प्रतिशत की कटौती करें.
सरकार इस पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च करने जा रही है. वीआईपी (VIP) काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या भी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए आधी (50%) करने का आदेश दिया गया है. डीजल या पेट्रोल गाड़ियों की खरीद पर अस्थायी रोक लगाकर केवल ईवी को बढ़ावा देने की बात कही गई है.