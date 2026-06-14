WFH in Gurgao: दिल्ली से सटे गुरुग्राम की सड़कों पर रेंगते ट्रैफिक और धुएं से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर आ रही है. हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्राइवेट कंपनियों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) की सुव‍िधा दें. इसके अलावा सरकार ने ऑफ‍िस के टाइम में भी बदलाव करने का सुझाव दिया है. सरकार की इस पहल का मकसद सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक को कम करना, तेल की खपत घटाना और एनर्जी क्राइस‍िस से न‍िपटना है. मौजूदा समय में ग्‍लोबल लेवल पर तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन टूटने से आर्थिक मोर्चे पर चिंता बढ़ गई है. इसके बाद सरकार इस तरह के फैसले लेने पर मजबूर हुई है.