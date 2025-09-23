Loan Foreclosure: कर्ज जल्दी चुकाने के फायदे और नुकसान, CIBIL Score पर क्या होगा असर?

आज के दौर में हर किसी की जिंदगी कर्ज और ईएमआई से जुड़ी हुई है. चाहे घर खरीदना हो, कार लेना हो या फिर पर्सनल खर्च पूरा करना हो, बैंक और NBFC से लोन लेना आम बात है. लेकिन अक्सर ग्राहक लंबी अवधि तक ब्याज चुकाने से बचने के लिए लोन को समय से पहले ही निपटा देते हैं. इसे लोन फोरक्लोजर (Loan Foreclosure) कहा जाता है. सवाल यह है कि क्या समय से पहले लोन चुकाने से क्रेडिट स्कोर (CIBIL Score) पर अच्छा असर पड़ता है या नुकसान होता है? आइए जानते हैं पूरी डिटेल.

फोरक्लोजर का मतलब है तय अवधि खत्म होने से पहले पूरे बकाए लोन (यानी मूलधन और ब्याज) का एक साथ भुगतान कर देना. यह होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या किसी भी टर्म लोन पर लागू होता है. भारत में ज्यादातर बैंक और फाइनेंस कंपनियां लोन फोरक्लोजर की सुविधा देती हैं, हालांकि कई बार इस पर प्री-पेमेंट पेनल्टी भी वसूली जाती है.

फोरक्लोजर के फायदे

* ब्याज में बचत- सबसे बड़ा फायदा है कि ग्राहकों को भविष्य में चुकाए जाने वाले ब्याज से छुटकारा मिल जाता है.

* डेट टू इनकम रेशियो में सुधार- कर्ज जल्दी चुकाने से आपकी मासिक आय पर से लोन का बोझ कम हो जाता है.

* क्रेडिट स्कोर पर सकारात्मक असर- लोन जल्दी चुकाने से क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो घटता है, जो CIBIL Score सुधारने में मदद करता है.

* मानसिक राहत- कर्ज से मुक्ति मिलने पर आर्थिक और मानसिक तनाव दोनों कम हो जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

फोरक्लोजर के नुकसान

* पेनल्टी चार्जेस- अगर लोन फिक्स्ड रेट पर लिया गया है तो बैंक/एनबीएफसी फोरक्लोजर चार्ज ले सकते हैं, जो आम तौर पर बकाया राशि का 2-4% तक होता है.

* क्रेडिट हिस्ट्री का छोटा होना- लंबी अवधि तक लोन चलाने से अच्छी रीपेमेंट हिस्ट्री बनती है. जल्दी लोन बंद करने से यह हिस्ट्री छोटी हो जाती है, जिससे कभी-कभी स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ सकता है.

* लिक्विडिटी की कमी- एकमुश्त लोन चुकाने से आपकी सेविंग्स खत्म हो सकती हैं और इमरजेंसी में नकदी की दिक्कत हो सकती है.

कैसे करें अप्लाई?

लोन फोरक्लोजर के लिए ग्राहक को अपने बैंक या NBFC में एप्लीकेशन देना होता है. इसके साथ लोन अकाउंट नंबर, पैन और पता प्रूफ जमा करना पड़ता है. भुगतान पूरा होने के बाद बैंक ग्राहक को प्री-क्लोजर सर्टिफिकेट जारी करता है, जो यह साबित करता है कि लोन पूरी तरह चुकाया जा चुका है.