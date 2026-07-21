/फिर लौटेगा Paytm का वॉलेट ? RBI के पास पहुंची कंपनी, लाइसेंस मिला, तो यूजर्स के लिए क्या-क्या बदलेगा?

Paytm Wallet: पेटीएम ने एक बार फिर से रिजर्व बैंक के पास वॉलेट सर्विस लाइसेंस के लिए आवेदन किया है. One 97 Communication ने पेटीएम की वॉलेट सर्विस को फिर से शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से PPI /EVR Prepaid Payment Instrument लाइसेंस मांगा है. अगर उसे फिर से लाइसेंस मिल गया, तो आप पेटीएम ऐप पर वॉलेट सर्विस के जरिए फिर से पेमेंट सुविधा का आनंद ले सकेंगे.
Paytm वॉलेट सर्विस क्यों चाहता है ?
15 मार्च 2024 को रिजर्व बैंक ने पेटीएम की वॉलेट सर्विस समेत कई सेवाओं पर पाबंदी लगा दी थी. नियमों की अनदेखी के चलते पेटीएम पर कार्रवाई हुई. अप्रैल 2026 में पेटीएम बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया. अब पेटीएम PPI लाइसेंस के जरिए अपना वॉलेट सर्विस को फिर से शुरू करना चाहता है. Paytm वॉलेट में पैसे लोड करके लोग मोबाइल रिचार्ज से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट , ट्रांजैक्शन पहले की तरह कर सकेंगे. पेटीएम वॉलेट सर्विस आसान ट्रांजैक्शन का विकल्प है, जहां आपको अपने वॉलेट से बैंक खाते को लिंक नहीं करना पड़ता है. कई लोग ऐप से बैंक खाता लिंक करने से डरते हैं. ऐसे में वॉलेट सर्विस उसका बेहतर विकल्प बन सकता है.
Paytm ने क्यों मांगा लाइसेंस ?
पेटीएम ने PPI लाइसेंस इसलिए मांगा, ताकि वो अपना वॉलेट कारोबार फिर से शुरू कर सके. वर्तमान में इसे अपनी UPI सर्विस के लिए दूसरे बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसपर उसका सीधा कंट्रोल नहीं होता. अगर वॉलेट सर्विस का लाइसेंस उसे फिर से मिल गया, तो वॉलेट कारोबार पर उसका सीधा कंट्रोल होगा. इतना ही नहीं यूजर्स को भी UPI के अलावा पेमेंट का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा. पेमेंट बिजनेस में पेटीएम की धाक बढ़ेगी.
RBI ने क्यों लाइसेंस किया था रद्द ?
पेटीएम पर रिजर्व बैंक ने कई बार सख्ती दिखाई. नियमों की अनदेखी, KYC ने खामियां, वित्तीय हेरफेर , ऑडिट की समस्याओं के चलते पेटीएम पर कई बार कार्रवाई हुई. 15 मार्च 2024 में रिजर्व बैंक ने पेटीएम की कई सर्विसेस पर प्रतिबंध लगा दिया. नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दी. पेटीएम के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट सर्विस को बंद कर दिया गया. फास्टैग डिपॉजिट को भी बंद कर दिया गया था. जिसके बाद पेटीएम की UPI सर्विस चलती रही. बाद में पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया. पेटीएम को यूपीआई सर्विस के लिए दूसरे बैंकों का सहारा लेना पड़ा.