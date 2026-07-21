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फिर लौटेगा Paytm का वॉलेट ? RBI के पास पहुंची कंपनी, लाइसेंस मिला, तो यूजर्स के लिए क्या-क्या बदलेगा?

पेटीएम ने एक बार फिर से रिजर्व बैंक के पास वॉलेट सर्विस लाइसेंस के लिए आवेदन किया है. One 97 Communication ने पेटीएम की वॉलेट सर्विस को फिर से शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से PPI /EVR Prepaid Payment Instrument लाइसेंस मांगा है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 21, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:57 PM IST
फिर लौटेगा Paytm का वॉलेट ? RBI के पास पहुंची कंपनी, लाइसेंस मिला, तो यूजर्स के लिए क्या-क्या बदलेगा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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