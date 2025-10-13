पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करते समय क्यों कम हो जाती है वैल्यू? जानिएं क्या-क्या काट लेते हैं. दुकानदार!

Old Jewellery Resale Value: आजकल सोने का भाव सिर चढ़कर बोल रहा है. भारत ही नहीं दुनियाभर के लोग लगातार बढ़ती कीमतों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. त्योहार आ रहे हैं और लोग तरह-तरह की ज्वेलरी को खरीदना पसंद कर रहे हैं. लोग धनतेरस पर पुरानी ज्वेलरी को एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी को खरीद लेते हैं लेकिन आपने ये कभी सोचा है आखिर पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करते समय क्यों कम हो जाती है वैल्यू. आपको बता दें गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज करते वक्त इसमें कई तरह-तरह के चार्जिज लग जाते हैं, जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, अगर आप भी जनना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करते समय क्या-क्या काट लेते हैं. दुकानदार.



पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करते समय क्या-क्या काट लेते हैं दुकानदार?



1. मेकिंग चार्ज

पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करते समय मेकिंग चार्ज तो लगता ही लेकिन ये अलग-अलग दुकान का अलग-अलग भी हो सकता है. अगर आप अपनी पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी को एक्सचेंज करके नई बनाना चाहते हैं, तो मेकिंग चार्ज कट जाता है.



2. जीएसटी

पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करके अगर आप नई बनाना चाहते हैं, तो आपको इसमें जीएसटी भी देना होगा. अगर आप बेचते हैं, तो आपका टैक्स बढ़ जाता है.



3. मार्केट प्राइस कटौती

आपको बता दें मार्केट प्राइस कटौती भी कट जाती है, जिस वजह से आपको पैसा कट होकर ही मिलता है. इसमें आपको पूरी मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है.



आपको बता दें आपकी ज्वेलरी की शुद्धता भी देखी जाती है, अगर आपकी ज्वेलरी की शुद्धता कम होती है, तो दाम और कम भी हो सकता है. अगर आप भी अपनी पुरानी ज्वेलरी को एक्सचेंज करने का सोच रहे हैं, तो आप इन चीजों के लिए पहले से ही तैयार हो जाए, जैसे मान लें आपने अपनी ज्वेलरी 1,28,000 में खरीदी है, तो सारी कटौती के बाद आपको 98,560 रुपये मिल सकते हैं लेकिन ये वैल्यू अलग-अलग दुकानों के हिसाब से अलग-अलग भी हो सकती है.



